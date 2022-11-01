إذاعة «الأولى» و«الأمين» تحصنان الثقافة والأمن المجتمعيين

المصدر: دبي ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وبالتعاون مع خدمة الأمين عن إطلاق حملة إرشادية منذ بداية شهر أكتوبر مدة ثلاثة أشهر، تهدف إلى نشر التوعية وتثقيف جميع فئات المجتمع بالطريقة المثلى والأفضل للتواصل مع خدمة الأمين للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية والابتزاز والمسائل المتصلة بالأمن والخدمات الاجتماعية أو تقديم المساعدة لكل من يتعرض لأي نوع من أنواع الاستغلال. وتتناول الحملة عدة نقاط وأهمها تشجيع الأشخاص على التواصل مع خدمة الأمين عبر الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به مع التأكيد على مراعاة السرية الكاملة والخصوصية التامة لأفراد المجتمع.

منكم وفيكم

وتهدف الحملة إلى إلقاء الضوء بشكل مبسّط وعفوي عن هذه الخدمة المتميزة التي يقدمها جهاز أمن الدولة بدبي منذ عام 2003 للوصول إلى أكبر عدد ممكن من أبناء الدولة بمختلف فئاتهم وشرائحهم، وعن هذا الشأن قالت نتالي أواديسيان مديرة إدارة الإذاعات والإعلام والاتصال المؤسسي في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: «نعمل في إذاعة الأولى بشعار منكم وفيكم، على تقديم رسالة خدمة الأمين بإطار إعلامي وطني اجتماعي تقدمه الأولى ضمن مجموعة من الفواصل التمثيلية الإذاعية، باللهجة الإماراتية وتخاطب فيه مختلف الفئات العمرية للوصول لأكبر شريحة من أبناء المجتمع، كما تقوم بالتعريف بأهداف الخدمة بفواصل منوعة وفي نشرات علوم البلاد».

وأشارت أواديسيان إلى أن رسالة المركز الإماراتية التراثية الوطنية تجعله جزءاً من مثل هذه البرامج نظراً للدور الإعلامي المهم الذي تقوم به إذاعة الأولى في التحاور مع أبناء الدولة بلهجتهم. وتقدم إذاعة الأولى ضمن الحملة تغطية خاصة تبدأ بتاريخ 14 نوفمبر وتستمر حتى الـ18 منه، وذلك عبر برامجها المباشرة (صباح الأولى، راديو البيت، عيال لبلاد، حياك في بلادي) ويقوم كل برنامج بالتوجه لجمهوره الخاص بالتعريف بالخدمة والتوعية بطرائق التعاون معها، وإيصال رسائل بأهمية التصرف الاستباقي الذي يضمن السلامة على المستوى الشخصي والمجتمعي، ضد أي نوع من أنواع الجريمة والانتهاكات.

كما تهدف الحملة إلى التوجه للأسرة بأهمية المتابعة الدائمة للأبناء، الذين يعدون الحلقة الأضعف في الأسرة، والتوجه لفئة الشباب للتعريف بأهمية دورهم المجتمعي وأهمية تحصين نفسهم ضد أي نوع من أنواع الجرائم سواء الإلكترونية أو غيرها.

كما ستقدم إذاعة الأولى شرحاً تعريفياً وتوعوياً بما يمكن أن يتعرض له أي شخص من أخطار قد تمس سلامته وأمنه، أو أمن المجتمع ككل من خلال تعاملاته وسلوكاته اليومية سواء في الواقع المعاش أو العالم الافتراضي.

أهمية

تركّز «الأولى» في حملتها مع خدمة الأمين على أهمية أن يكون لكل منا دوره (مواطنين، ومقيمين وزوار) ويأخذ زمام المبادرة بحماية المجتمع بالتواصل مع خدمة الأمين للإدلاء بأي معلومات أمنية من الممكن أن تفيد في القضاء على ظاهرة أو التصدي لأي جرائم تخل بالأمن العام أو تصرف أو سلوك يخل بالأمن، إذ إن الهدف الرئيس للحملة بالإضافة لتقديم الحماية والدعم عبر خدمة الأمين والتعريف بأهمية التعاون مع الخدمة ما يسهل قيامها بعملها على أفضل وجه وتحقيقها رؤيتها وأهدافها.