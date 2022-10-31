«الشارقة الدولي للكتاب» يفتح أبوابه لثقافات العالم الأربعاء المقبل

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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يحوّل معرض الشارقة الدولي للكتاب، أرض الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى ملتقى تجتمع فيه حضارات وثقافات العالم على مدار 12 يوماً، إذ يستضيف في دورته الـ41 مثقفين وأدباء وناشرين ومبدعين وفنانين ومؤثرين وأصحاب تجارب من 95 دولة حول العالم، ليفتح أمام زواره من الكبار والصغار، فرصة لقاء حملة جائزة بوكر الدولية، وكتّاب أشهر الأفلام العالمية، ونجوم الفن والسينما والشعر والمسرح، ويتيح أمامهم المجال للتنقل بين البلدان في مكان واحد، فمن إيطاليا (ضيف شرف المعرض) إلى أبرز البلدان الأوروبية مروراً بدول شرقي آسيا وإفريقيا، وصولاً إلى بلدان المنطقة العربية.

كتب وعروض

يتجاوز المعرض، الذي ينطلق الأربعاء المقبل في مركز إكسبو الشارقة، مجال الترحال بزواره من فضاء الكتب ومنصات الناشرين، إلى مذاقات أطباق بلدان العالم، وموسيقاها، وعروضها الفنية والمسرحية، وحتى ملابسها وأزيائها، وفنونها وحرفها، إذ يستضيف 2,213 ناشراً من 95 دولة منهم 1298 دار نشر عربية و915 أجنبية، وينظم 123 عرضاً فنياً، يقدمها 22 مشاركاً من 8 دول، ومنها 6 برامج جديدة تقام أول مرة، إضافة إلى أكثر من 30 فعالية مخصصة لأبرز طهاة المنطقة والعالم.

كلمة للعالم

ويوجه المعرض الذي يحمل هذا العام شعار (كلمة للعالم) رسالة، يقول فيها: «إن الكلمة قادرة على أن تبني مستقبلنا وتغير واقعنا، فكونوا مخلصين للكتب وحريصين على صداقتها»، ويعرض 1.5 مليون كتاب بمختلف لغات العالم وعن كل المعارف والعلوم والفنون.

ويشارك في فعاليات المعرض 150 من كبار الكتَّاب والمفكرين والمبدعين والفنانين العرب والأجانب من 15 دولة، يقدمون 1500 فعالية وجلسة حوارية متنوعة، ومنها 200 فعالية ثقافية تضم جلسات وقراءات وورش عمل، وخطابات عن تجاربهم الإبداعية في مختلف أنواع المعارف والتأليف.

مهارات

وتعزيزاً لحضور أدب الطفل والتركيز على تنمية ثقافة ومهارات القراءة لدى الصغار واليافعين، ينظم المعرض 623 فعالية للأطفال، تتنوع ما بين ورش عمل ومسرحيات وعروض ترفيهية وتعليمية، تستهدف تنمية مهارات الأطفال العلمية والعملية، ويشارك في إعدادها 45 متخصصاً من 14 دولة، إذ يستضيف المعرض مسرحية «حكاية لعبة» من تأليف عبيد الخضر، وإخراج نواف العلي، وبطولة كل من هبة الدري، وديمة أحمد، وإيمان فيصل، وملك أبو زيد، وجنى الفيلكاوي، وحسين مهدي، ومحمد المسلم، وأحمد النجار، وسعود الزرعوني، ومن المقرر أن تُعرض المسرحية من الجمعة 11 نوفمبر وحتى الأحد 13 نوفمبر 2022، من 6:30 مساءً وحتى الساعة 08:00 مساء، كما يستضيف ركن الكتب المصورة (كومكس) 188 فعالية وورشة عمل، ضمن 16 موضوعاً، و4 عروض جوالة، ومنها فعاليات عن الرموز الرقمية NFT، واستكشاف الشخصيات والرسم التقني.

دور النشر

وتتصدر دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية قائمة دور النشر العربية المشاركة في المعرض، فيما تمثلت أبرز المشاركات الأجنبية بناشرين من الهند والمملكة المتحدة وإيطاليا، والتي تعرض أبرز إصداراتها على مساحة تتجاوز 18 ألف متر مربع. كما يستقطب دور نشر من 10 دول تشارك في الحدث المرة الأولى، وهي: كوبا، وكوستاريكا، وليبيريا، والفلبين، وإيرلندا، ومالطا، ومالي، وجامايكا، وآيسلندا، وهنغاريا.

وسيكون للمكتبات مشهدها الذي يجمع المتخصصين وأمناء المكتبات الأكاديمية والعامة والمدرسية والحكومية، والذين يناقشون سبل تطويرها ودورها في بناء مجتمع المعرفة، إذ يشهد المعرض انطلاق الدورة الثانية من القمة الوطنية للمكتبات في الفترة من 6-7 نوفمبر في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة 30 دولة، وفي الفترة من 8-10 نوفمبر، ينظم المعرض الدورة التاسعة من «مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات»، واللتين تنظمهما هيئة الشارقة للكتاب بالشراكة مع جمعية المكتبات الأمريكية.

رواد الفكر والكتابة

وضمن برنامجه الثقافي المصاحب، يستضيف المعرض كوكبة من المسؤولين الثقافيين والأدباء والكتاب الإماراتيين في سلسلة من الجلسات والحوارات والخطابات وهم، الكاتب والمؤلف سلطان العميمي، والشاعرة خلود المعلا، والشاعر والكاتب إبراهيم الهاشمي، والكاتب سعيد الحنكي، والمؤرخ د. حمد بن صراي، والشاعرة والكاتبة أسماء الحمادي، والشاعرة والكاتبة الدكتورة عائشة الشامسي، إلى جانب نخبة من الكتاب والفنانين العرب، ومن أبرزهم: الكاتب الليبي محمد النعاس، الحاصل على جائزة بوكر العربية 2022 عن روايته خبز على طاولة الخال ميلاد، والكاتب ووزير الثقافة المغربي السابق محمد الأشعري أحد الحاصلين على جائزة بوكر العربية، والشاعر الكويتي محمد جار الله السهلي، والشاعر المصري هشام الجخ، وكاتب السيناريو المصري هاني سرحان، والروائي المصري أحمد مراد، واستشاري الصحة النفسية والطاقة الحيوية من مصر الدكتور أحمد عمارة، والكاتب الجزائري بومدين بلكبير، والممثل والمخرج السينمائي المصري كريم عبدالعزيز، والممثل المصري أحمد السقا، وغيرهم الكثير.

أعلام الفكر

كما يستقطب المعرض عدداً من أعلام الفكر والثقافة الأجانب من عدة دول في العالم، ومنهم: ديباك شوبرا، المؤلف العالمي لمجموعة من الأعمال الأكثر مبيعاً عالمياً، ولينكولن بيرس، المؤلف والرسام لكتب الأطفال، والحائز العديد من الجوائز، وروبي كور، الشاعرة والرسامة، وبيكو أيير، الروائي وكاتب المقالات العالمي والحائز جوائز عدة عن كتاباته، وجيتانجالي شري، الروائية العالمية الهندية والكاتبة لمجموعة من القصص القصيرة التي حققت أعلى المبيعات وحازت العديد من الجوائز، ودانيال بالمر، المؤلف الأمريكي لمجموعة من أعمال الخيال التشويقي الأكثر مبيعاً على مستوى العالم، وميغان هيس، المصممة في عالم الأزياء.

تجربة وإبداعات

ويخصص المعرض جناحاً لعرض تجربة وإبداعات الشاعر الفلسطيني محمود درويش، عن طريق «مؤسسة محمود درويش» إذ تُعرض مؤلفاته وأعماله الشعرية والنثرية، بالإضافة إلى شاشة عرض تبث فيلماً وثائقياً قصيراً عن حياته، ومقاطع من القصائد التي ألقاها بصوته، فضلاً عن تنظيم المشرفين على الجناح عدداً من الحوارات المفتوحة مع زوار المعرض لتسليط الضوء على أهمية المبدعين العرب ودورهم في إثراء الحياة الثقافية على المستوى العربي والعالمي، وتكريماً لذكراهم.

ويقدم المعرض في هذه الدورة 6 برامج جديدة أول مرة، تشمل: مهرجان الإثارة والتشويق، الذي ينظم بالتعاون مع (Thriller Festival) في نيويورك، ويستمر 3 أيام في الفترة من 8-10 نوفمبر، ليتيح الفرصة للكتاب لعرض كتاباتهم من نوع الإثارة والتشويق، كما يستضيف المواهب الإبداعية من مؤلفين ووكلاء وناشرين، ويشهد تنظيم حلقات نقاش وورش عمل للكتابة وقراءات وتواقيع كتب.