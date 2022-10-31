23 فيلماً أوروبياً في النسخة الـ 4 من جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية

المصدر: دبي ـــ البيان

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أعلنت European Film Promotion ومركز السينما العربية عن قائمة الأفلام الأوروبية المتنافسة ضمن النسخة الرابعة من جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، وتضم القائمة 23 فيلماً أوروبياً، سيشاهدهم 76 ناقداً عربياً من 15 دولة، عبر منصة الشريك الرقمي فيستيفال سكوب، وسيتم الإعلان قريباً عن القائمة القصيرة للترشيحات، على أن يتم الإعلان عن الفيلم الفائز بالجائزة خلال النسخة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (من 13 إلى 20 نوفمبر).

النقاد المنضمون حديثاً إلى لجنة تحكيم جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية: أحمد جاسمي (تونس)، أروى تاج الدين (مصر)، أمل مجدي (مصر)، آية طنطاوي (مصر)، حسام الدين سيد (مصر).

وتقول سونيا هاينن المدير الإداري في European Film Promotion "إننا سعداء للغاية بهذه الفرصة التي تتيح لنا عرض مجموعة رائعة من الأفلام، 23 فيلما من 23 دولة من جميع أنحاء أوروبا، على لجنة تحكيم متميزة من النقاد العرب. إنه لمن دواعي سرورنا وشرفنا أن نواصل شراكتنا مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومركز السينما العربية، لتسليط الضوء على السينما الأوروبية في العالم العربي".