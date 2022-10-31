نخبة من المثقفين والإعلاميين يشاركون في المؤتمر الصحفي الخاص بـ«مهرجان العين للكتاب 2022»

المصدر: العين ـــ جميلة إسماعيل

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انطلقت مساء اليوم فعاليات المؤتمر الصحفي الذي نظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي للإعلان عن تفاصيل وبرنامج الفعاليات الخاصة بتحول معرض الكتاب بالعين إلى «مهرجان العين للكتاب 2022».

«العين أوسع لك من الدار». وتحدث في المؤتمر الذي أقيم في بيت محمد بن خليفة كل من: الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وسعيد حمدان، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية بالإنابة، وحضر المؤتمر نخبة من الضيوف والإعلاميين.

تجدر الإشارة إلى أن مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي سينظم المعرض بدورته الثالثة عشرة وبحلته الجديدة كمهرجان تمتد فعالياته على الكثير من الأماكن التي تحمل قيمة معرفية وثقافية وتراثية في العين، وتحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، خلال الفترة من 14 – 20 نوفمبر في «استاد هزاع بن زايد» بمدينة العين، وذلك بمشاركة أكثر من مئة عارض ودار نشر.

وبحضور مميز لمجموعة بارزة من أهم الشخصيات الثقافية والأدبية المحلية والعربية، حيث يقدم المهرجان أجندة حافلة بالفعاليات المتميزة والمتنوعة التي تستهدف المثقفين والمتخصصين وصناع الكتاب، إلى جانب القراء والعائلات والأطفال.