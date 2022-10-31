أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية تقيم عرضاً مسرحياً لرواية فهرنهايت 451

المصدر: الشارقة - البيان

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أقامت أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، المؤسسة التعليمية والتدريبية الرائدة عالمياً في مجال فنون الأداء، عرضاً مسرحياً لرواية فهرنهايت 451 الديستوبية، التي أبدعها الكاتب راي برادبوري عام 1953، وتم عرضه بشكل حصري للمدعوين من العاملين والمختصين في مجال الفنون الأدائية، حيث أظهر الطلاب مواهب مميزة أبهرت جميع الحاضرين.

وتتناول رواية فهرنهايت 451 صورة خيالية للمجتمع الأمريكي، تم فيها حظر كل الكتب وحرق رجال الإطفاء أي كتب عثروا عليها، ويشير اسم العمل إلى درجة الحرارة 451 فهرنهايت التي يحترق عندها الورق. وأبدع طلاب السنة الرابعة، على مدار ثلاث ليالٍ، بتجسيد الأفكار الملهمة للرواية وإيصالها للجمهور وسط حضور شخصيات من الوسط الإعلامي ومتخصصين في فنون الأداء وغيرهم من طلاب الأكاديمية والنقاد. كما قدم الطلاب الموهوبون عرضهم المميز على مسرح الاستوديو في الأكاديمية، حيث أظهروا مهاراتهم ومواهبهم التي صقلوها على مدار أربع سنوات دراسية في التمثيل وإدارة المسرح والإضاءة وتصميم الصوت.