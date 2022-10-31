نورة الكعبي تزور متحف الفن المصري الحديث

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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تجوّلت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، رفقة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية، في أروقة وأجنحة متحف الفن المصري الحديث، الذي ترجع فكرة إنشائه إلى العام 1972 كواحد من أهم المتاحف المصرية والعربية، وتعرفت إلى مقتنياته وما يضمه من كنوز وأعمال فنية متميزة من مختلف الأجيال والحقب الزمنية.

جاء ذلك في إطار مشاركة معاليها والوفد المرافق لها ضمن فعاليات «مصر والإمارات قلب واحد»، التي أقيمت على امتداد ثلاثة أيام في العاصمة القاهرة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، احتفالاً بمرور خمسين عاماً على تدشين العلاقات الإماراتية المصرية.

وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي: «يحمل متحف الفن المصري الحديث قيمة استثنائية فهو يحتضن كنوزاً معرفية ومقتنيات تدلّ على حقبة زمنية عريقة تشهد على المكانة الكبيرة لجمهورية مصر العربية الثقافية معرفياً، وفكرياً، وثقافياً، وتعكس الثقِل المهم الذي تحظى به مصر».