بدور القاسمي: بقوة رؤيتنا وعملنا المشترك نمضي نحو قطاع نشر مستدام

المصدر: الشارقة ــ عصام الدين عوض

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أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، أنه بقوة رؤيتنا وعملنا المشترك، نستطيع إيجاد حلول للمضي قُدماً نحو قطاع نشر مستدام.

جاء ذلك صباح أمس، في انطلاق أعمال الدورة 12 من «مؤتمر الناشرين»، الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب»، ويستمر 3 أيام في مركز إكسبو الشارقة، وذلك قبيل بدء الدورة الـ 41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، وبحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، وحضور غير مسبوق من الناشرين والوكلاء الأدبيين من مختلف أنحاء العالم. وشهد المؤتمر جلسة حوارية لإيطاليا، التي تحل ضيف شرف على الدورة الـ 41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وأكدت الشيخة بدور القاسمي، خلال كلمتها، حاجة قطاع النشر إلى روح التعاون والتكاتف لمواجهة التحديات التي تقف أمام نموه وتطوره، وقالت: «أصبحت الاستدامة موضوعاً رئيساً في مناقشاتنا، وذلك لسبب واضح، فالعالم يتغير أمام أعيننا، وعلينا جميعاً أن نقوم بدورنا في حماية مستقبل الأرض». وأشارت إلى أنه ليس من السهل على الناشرين التراجع عن عمليات ونماذج أعمال ظلوا يمارسونها منذ مئات السنين، مؤكدة أن هذا التغيير بات ضرورة.

وأضافت: «دعونا نتعلم من أخطائنا الماضية، ودعونا لا نتحرك بسرعات مختلفة، عندما يتعلق الأمر بالاستدامة، فلنعمل فريقاً عالمياً لإنشاء حلول مستدامة معاً، حتى نتمكن من المضي قدماً معاً، دعونا لا نترك أحداً وراءنا، فهناك قوة في وحدة الرؤية، كما توجد قوة في وحدة العمل». من جهته، قال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: نجدد العهد بأن تظل الشارقة راعياً مستمراً لقطاع النشر، الذي يمثل واحداً من الأعمدة الأساسية لمشروع الشارقة الثقافي، الذي يمضي ويتنامى بفضل توجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.