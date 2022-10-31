إبداعات المرأة «تتحدى الزمن» في مكتبة الصفا

المصدر: دبي - البيان

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تلعب المرأة دور البطولة في أعمال المصور البريطاني ماكس فادكول، الذي طالما اجتهد في استكشاف جماليات المرأة وتطورها المستمر، وهو ما يتجلى في معرضه «إبداعات تتحدى الزمن»، الذي تحتضنه مكتبة الصفا للفنون والتصميم، ويقام تحت رعاية هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة إمارة دبي على الساحة الثقافية والفنية، حيث تأتي رعاية الهيئة للمعرض الفوتوغرافي انعكاساً لطبيعة الشراكات التي تعقدها مع المؤسسات المحلية والدولية، ودعماً لأصحاب المواهب الإبداعية.

فرصة

30 صورة يضمها معرض المصور ماكس فادوكول الذي سيقام خلال الفترة من 2 حتى 25 نوفمبر المقبل، متيحاً أمام الجميع فرصة الاستمتاع بالجمال وفن اللقطة، واستكشاف مكانة المرأة وتطور دورها عبر الزمن، وهي الفكرة التي سعى ماكس فادوكول إلى التعبير عنها من خلال مجموعة صوره التي لعبت فيها عارضة الأزياء الإيطالية لودميلا فورونكينا دور البطولة، حيث يترجم ماكس فادوكول عبرها نظرته إلى المرأة على اختلاف حالاتها والدور الذي تلعبه في الأسرة والمجتمع، معتمداً في صوره التي جاءت باللونين الأبيض والأسود على تقنية التدرج بين الضوء والظلام، لتكوين الشخصية المطلوبة بدقة عالية.

من خلال المعرض الذي أسهم في تنظيمه كلاوديو ديل أوليو، المدير الإبداعي للعديد من مجلات التصميم والموضة، تفتح «دبي للثقافة» الأبواب أمام الجمهور للتعرف إلى إبداعات فادوكول، المعروف بلقطاته الفنية وبقدرته على تحول الواقع إلى فن.

وفي الوقت نفسه تتيح المجال أمام عشاق التصوير للاستفادة من خبرة ماكس فادوكويل الطويلة التي سيقدمها خلال ورشة عمل في فنون التصوير، تستضيفها منطقة الشندغة التاريخية في 25 نوفمبر المقبل، وستكون مفتوحة أمام عدد محدود من عشاق التصوير.

يذكر أن الورشة تأتي في إطار التزام «دبي للثقافة» بدعم المواهب الإبداعية، وإيجاد بيئة ملائمة لهم في كل المجالات تمكنهم من النجاح والتطور، والمساهمة في النسيج الإبداعي والثقافي لإمارة دبي.