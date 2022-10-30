موسم تنوين الإبداعي ينطلق تحت شعار «التعاون»

المصدر: الظهران - البيان

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أطلق مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، موسم تنوين الإبداعي 2022، والذي يُعد أكبر مواسم الإبداع في المملكة العربية السعودية، حيث يعود هذا العام تحت شعار «التعاون»، بمشاركة 26 متحدثاً مختصاً، ويستمر خلال الفترة خلال الفترة من 27 أكتوبر حتى 12 نوفمبر المقبل، حيث يضم 18 حواراً وجلسة نقاشية و7 ورش عمل مبتكرة، والعديد من الدورات الاحترافية، إلى جانب تخصيص 4 محطات متنوعة، تشتمل على عدد من التجارب الإبداعية، مع العديد من الجلسات الاستشارية من قبل مختصين ومؤسسات عريقة، كما سيُقام معرض مصاحب للفعاليات، يتم خلاله عرض خمسة مشاريع إبداعية، حضور طلبة ومهتمين ومصممين ومدربين، لاستكشاف مواطن الإبداع والابتكار.

دعم

وأوضحت مديرة البرامج في مركز «إثراء»، نورة الزامل «أن الإلهام الفكري والعملية الإبداعية، يتطلب إشعال جذوة الإبداع للمبتكرين والمهتمين، وفي كل عام، يتجدد موسم تنوين الإبداعي للوصول إلى محتوى يدعم الاقتصاد الإبداعي بكافة روافده، في ظل تقدم الصناعات التكنولوجية»، مضيفة «مبدأ التعاون، وهو شعار الموسم لهذا العام، جاء من منطلق دور «إثراء»، المتمثّل في دعم الثقافات، وإثراء العقول لكافة الأعمار، لتكون محفزاً وبوابة عالمية للمبدعين، عبر تقديم تجارب فريدة للمحترفين وورش عمل للمهتمين». منوهة بأن التعاون يحفّز من مبدأ الإمكانات لإطلاق العنان، لمضاعفة الفرص التشاركية تحت منظومة عمل متقن، ما يضمن استمرار الصناعات الثقافية والإبداعية التي تساعد باستدامة الابتكار، وذلك بإشراف خبراء محليين وعالميين.

مسارات

وتماشياً مع رؤية «إثراء» في دعم القدرات الشبابية والصناعات الإبداعية، يتضمن «تنوين 2022»، الطرق التعاونية الجديدة، وكيفية حدوث التعاون الإبداعي، لا سيما للعلامات التجارية المبتكرة، وعلاقتها بالذكاء الاصطناعي وعالم الروبوتات، علاوةً على استكشاف المزيد من الطرق الحديثة، وخلق فرص مستدامة جديدة عبر 3 مسارات مبتكرة، مع بداية الأسبوع الأول، الذي يحمل عنوان «الصناعة الإبداعية»، أما في الأسبوع الثاني، فيبحث خبراء ومختصون الاتجاهات والاستراتيجيات المتعلقة في «التصميم الغرافيكي والتواصل»، مع إتاحة الفرصة للخوض بكيفية وصول تلك الحيثيات إلى الجمهور، عبر التعاون وتبادل الثقافات، فيما يتعمّق المشاركون في الأسبوع الثالث بمجالات «الهندسة المعمارية» وعلاقتها بالبيئة والمجتمع والعالم الافتراضي، وما آلت إليه في ظل ركب وتيرة الحياة المتسارعة.