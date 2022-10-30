«بيوتي وورلد ميدل إيست» ينطلق غداً في دبي

المصدر: دبي ـــ البيان

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ينطلق غداً الاثنين «بيوتي وورلد ميدل إيست»، المعرض التجاري الدولي الأكبر في المنطقة لقطاع منتجات الجمال والعطور والرفاهية والعناية بالشعر، بدورته السادسة والعشرين، في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، بحضور أبرز الجهات الفاعلة في قطاع الجمال في المنطقة والعالم، لاستكشاف أحدث التوجهات والتقنيات والفرص التجارية المتاحة.

أفكار

وتُقام فعاليات المعرض لهذا العام في 14 قاعة، ويشهد عودة مؤتمر نيكست إن بيوتي، الذي يسلط الضوء على أحدث الأفكار والرؤى واستراتيجيات الأعمال في القطاع. ويستمر برنامج الفعالية على مدى ثلاثة أيام، حيث يمنح الخبراء والمتخصصين منصةً مميزة، لتعريف الحضور بمسيرتهم المهنية، وتغطية مواضيع متنوعة، مثل مستقبل العناية بالبشرة، والحضور العالمي لصناعة العطور في الشرق الأوسط، والجمال المستدام، والتوجهات العالمية في قطاع العناية بالشعر، واستخدام الذكاء الاصطناعي للارتقاء بالقطاع، وسُبل تعزيز ربحية الشركات ومرونتها.

وتنضمّ خبيرة العطور البريطانية الشهيرة، جو مالون، إلى قائمة المتحدثين الرئيسين في الفعالية، إلى جانب العديد من الخبراء العالميين، حيث تتحدث عن قصتها الملهمة، انطلاقاً من بداياتها البسيطة، ووصولاً إلى النجاح العالمي، بما في ذلك استعراض تجربتها الفريدة التي أطلقتها بعنوان مقبلات العطور.

نجاحات

وقالت فلين روبرتس مديرة معرض بيوتي وورلد ميدل إيست: «يحتل معرض بيوتي وورلد ميدل إيست، بإرثه العريق من النجاحات الممتدة لأكثر من 25 عاماً، مكانة رائدة في قطاع الجمال في عصرنا الحالي، بكل ما يتسم به من منهجيات مصمّمة ومُعدّة حسب الطلب. وأصبحت المنتجات العضوية والصديقة للبيئة، جزءاً لا يتجزأ من قطاع الجمال، وتسرني رؤية السرعة التي تكيّفت بها العلامات مع الطلب المتنامي في السوق».

وتعد فعالية فرونت رو من مجموعة نزيه، إحدى أبرز الأنشطة على أجندة المعرض، حيث تعمل العلامة الرائدة، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، في قطاع الجمال منذ 47 عاماً، وتمثل العديد من العلامات، وتقدم باقة متنوعة من الخدمات المتميزة. وتستضيف فعالية فرونت رو، العديد من العروض التوضيحية التفاعلية لأبرز المواهب العالمية، فضلاً عن ظهور خاص لمجموعة من الضيوف، على مدى أيام المعرض الثلاثة، ضمن برنامج إبداعي غني بالأنشطة التفاعلية والترفيهية.

وأضافت روبرتس: «تسرّنا استضافة فعالية فرونت رو، بمفهومها الريادي في هذا القطاع الحيوي، ومن المتوقع أن تعكس الفعالية الجريئة والغنية بالألوان، التوجهات دائمة التغيّر في عالم الجمال، على المستويين العالمي والمحلي، على حد سواء».