خالد الساعي يرسم شعراً وموسيقى على جدران أصيلة

المصدر: أصيلة - البيان

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تتحول جدران المنطقة التاريخية من مدينة أصيلة شمال المغرب، في كل موسم من مواسمها، إلى متحف في الهواء الطلق. متحف يخرج إلى الجمهور ويلتقيه في أزقتها وساحاتها.

هذا الموسم – المهرجان، الذي يعد مرجعية في فن الجداريات، بات يشكل تظاهرة واسعة وراسخة للوحات الجدارية التي استقطبت ولا تزال اهتمام محبي الفن عربياً وعالمياً.

في الدورة الخريفية للنسخة الثالثة والأربعين من موسم أصيلة الثقافي الدولي، يعود الفنان التشكيلي والحروفي السوري خالد الساعي لإضفاء لمسته على جدران المنطقة القديمة، عبر جدارية مغايرة في فكرتها ومراميها.

رسائل ومستويات

قرب جداريته التي كان قد وضع للتو لمساته النهائية على مساحتها الرحبة، التقته «البيان»، وسألته:

*هذه الجدارية فيها شاعرية طاغية على صعيد اللون والمعنى.. إلى أين ارتحلت برفقة هذه الحروف والأشكال والألوان، وما الذي كنت تود تقديمه لهذه المدينة وللعالم؟

هذا العمل يحمل رسائل عدة وبمستويات مختلفة، وهو يخاطب الطفل والكبير والمراهق والعاشق؛ فاللوحة جاءت مرسومة ومخطوطة بأطياف متنوعة من اللون الأزرق. وجاء شكلها مثل موجة هائلة تكسرت على الشاطئ، أو إعصاراً كبيراً يحمل معه الحروف على رذاذ الماء.

النص في الجدارية أُخِذ من نص الشاعر نوري الجراح كتكريم لزيارته مدينة أصيلة. وهو يقول: «لم تعد بيننا من لغة ولا ترجمة عن لغة أو إشارة.. صمتت بيننا كل اللغات».

إذا تحقق التواصل الروحي والقبول والنية، ستصبح اللغة والإشارة دون جدوى، لأن لا حاجة لهما. وهذا شأن مدينة أصيلة التي تعد مدينة تموج باللغات القادمة من شتى أصقاع العالم، ولكن التفاهم يتم بين الناس، إذا حضرت اللغات أو غابت.

ويمكن قراءة المقطع الشعري وهو مكثف في شرارة وأول الإعصار، لكن الحروف ما تلبث أن تتفكك وتتداخل مع صعود الإعصار، وكأنها ضاقت ذرعاً بمعانيها، أو أنها أرادت أن تتباهى بجمالها الخالص بعيداً عن أي معنى، أو ليس المعنى في الشكل والحركة واللون؟!

تحولت الحروف في تلك اللوحة إلى سيمفونية الماء والأزرق، وكأن اللغة تتمرأى في الماء. وكأن الفنان الحروفي يقصد في أحد تجليات عمله. أن الحرف وفن الخط مثل البحر. لا يتوقف عن توليد الأشكال والصيغ الجديدة والآنية للحرف. وأن الحرف لغة بصرية لا حدود لها.

تفاصيل ودلالات

*هنا، لا بد لنا من معرفة الحرف الذي استخدمته، وما دلالات ذلك، وبالتالي ما القياسات التي اعتمدتها، وكم استغرق إنجاز هذا العمل؟

إنه الخط الديواني الجلي، وهو خط موسيقي بامتياز، إذ إن الحروف فيه تصبح مثل موسيقى بصرية والحروف تتمايل وترقص في توضع طبقات متداخل ومدهش، ولكن ضمن تناغم أخّاذ. أما بشأن قياس هذا العمل الجداري فهو ثمانية أمتار طولاً وأربعة أمتار ونصف المتر ارتفاعاً، وقد استغرق إنجازه ما يقرب أسبوعاً.

لكن هنا توجد نقطة مهمة، وهي إحدى سمات موسم أصيلة، حيث تمثل فترة الإنجاز منصة رائعة يتواصل فيها الفنان مع المارة وضيوف المدينة والمهرجان. وبالتالي تشكل فرصة كبيرة لتقريب الفن الى الجمهور، وتتيح إقامة التواصل والحوار بين الفنان والناس.

هوية وفرادة

*دأبتَ على المشاركة في هذا الموسم الثقافي الفني لسنين خلت، وكانت أعمالك الجدارية تشكل بصمة في كل دورة ساهمت فيها، ما الذي تحاول أن تقدمه من خلال تجربتك في هذه التظاهرة العربية والعالمية؟

- أحاول بالطبع، أن أقدم أعمالاً تتسم بخصوصية وفرادة وأصالة، يمنحها الحرف هوية ثقافية وتميزاً في الجمال؛ ففي دورة سابقة عملتُ على فكرة سفينة نوح. لقد كانت تلك الجدارية عملاً ضخماً احتوى على أكثر من أربعة آلاف اسم، فقد أضفت إلى فكرة تلك اللوحة مسألة مهمة وهي كتابة أسماء أبناء المدينة والعابرين فيها في نسيج اجتماعي وفني، حيث جاءت أسماء المحبين في تواشج جميل، وبطريقة لا يقرأها إلا الفنان أو العارف بهذا الفن، وبالتالي احتفظتُ بسر الحب، وعدم البوح بالأسماء، بينما كانت أسماء العوائل على شكلٍ شبكات أو أشجار صغيرة، وأسماء الأعلام أو البارزين كقواعد أو حاضنات.

وفي الطبقة العليا لسفينة الحروف، تحولت الحروف إلى طيور تحلق في فضاء اللوحة، وكأن كل حرف كان يبحث عن الأرض، ليحط من جديد أو يأتي بغصن سلام.