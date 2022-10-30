عملة معدنية تذكارية تحمل شخصية هارى بوتر

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة سك العملة الملكية البريطانية أن الشخصية الأكثر شهرة في عالم الأطفال هاري بوتر، بطل السلسلة الروائية للكاتبة جاي كاي رولينغ، ستظهر على سلسلة عملات معدنية تذكارية في المملكة المتحدة، منها قطع من فئة 50 بنساً، إلى جانب عملات أخرى ستوضع عليها صورتا الملكة إليزابيث والملك تشارلز.

وحسب ما نشر موقع «ذا ليست» من المقرر إصدار 4 عملات معدنية جديدة للاحتفال بمرور 25 عاماً على نشر أول كتاب في سلسلة هاري بوتر في المملكة المتحدة، لن تمثل هذه القطع النقدية علامة فارقة في الأدب فحسب، بل ستكون العملات أول مجموعة تضم الملكة إليزابيث الراحلة والملك تشارلز الثالث.

ستظهر الملكة إليزابيث على أول عملتين تم إصدارهما هذا العام، بينما سيظهر الملك على العملات المعدنية الأخرى التي سيتم إصدارها في عام 2023.

تتراوح أسعار عملات هاري بوتر التذكارية من 11 جنيهاً إسترلينياً لفئة الـ50 بنساً، إلى 5125 جنيهاً إسترلينياً لعملة هاري بوتر الذهبية فئة 200 جنيه إسترليني. وسيتمكن المعجبون أيضاً من شراء نسخة ملونة من Harry Potter 50p مقابل 20 جنيهاً إسترلينياً.

ووفقاً لموقع «رويال سنترال» قال نيكولا هاول، كبير الإداريين التجاريين في دار سك العملة الملكية: «بصفتنا صانعاً رسمياً للعملات المعدنية في المملكة المتحدة، يسعدنا أن نصنع مجموعة عملات رائعة للاحتفال بالذكرى السنوية الـ25 لهاري بوتر وحجر الفيلسوف».

أُطلِقت سلسلة هاري بوتر المؤلفة من 7 أجزاء في عام 1997، وتروي مغامرات الساحر الشاب هاري بوتر في مدرسة هوجورتس للسحرة، ومعركته ضد اللورد فولدمورت، وهو ساحر شرير يبحث عن الخلود.