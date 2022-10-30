الشارقة تحتفي بالتراث النوبي المصري

المصدر: (الشارقة - البيان)

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انطلقت بمدينة الشارقة فعاليات أسبوع التراث النوبي بمصر، ضمن برنامج موسم أسابيع التراث العالمي. وانطلق حفل الافتتاح مساء الجمعة مع فرقة منيب التراثية التي قدمت فقرات فنية غنائية وموسيقية وفلكلورية، حيث تعرف الجمهور إلى فعاليات تعكس التنوع والثراء الثقافي الذي تحتضنه مصر التي تجمع ثقافات وأعراقاً مختلفة.

وقال د. عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث إن موسم أسابيع التراث العالمي بالشارقة يهدف إلى التعريف بالثقافات المختلفة بين الشعوب. وأكد أهمية هذا الأسبوع لما يحمله من خصوصية يتميز بها أهل النوبة في مصر، الذين كانت لهم علاقات قديمة مع شبه الجزيرة العربية.