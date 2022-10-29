فيلم قصير يوثق رحلة حفظ المخطوطات القرآنية

المصدر: الشارقة - وام

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عرض «مجمع القرآن الكريم» بالشارقة الفيلم القصير «الأوصياء على الرسالة»، وهو من إنتاجه، يستعرض من خلاله رحلة حفظ المخطوطات القرآنية عبر التاريخ، ابتداءً من جهود الصحابة الكرام، رضوان الله عليهم، في كتابة الوحي، وصولاً إلى الدور التاريخي الذي يقوم به المجمع في حفظ تلك المخطوطات القرآنية النادرة التي تعود إلى مئات السنين، وعمليات المعالجة والترميم والأرشفة الرقمية للمخطوطات على الموقع الإلكتروني للمجمع.

تم تصوير الفيلم في مبنى المجمع بالشارقة، إضافة إلى عدة مواقع ذات طابع تاريخي تزخر بها إمارة الشارقة.

وتزامن إطلاق الفيلم مع حفل تدشين الخدمات الجديدة للمجمع، الأربعاء الماضي، التي تضمنت إطلاق هوية مؤسسية جديدة، وحلة جديدة للموقع الإلكتروني، وأرشفة المخطوطات على الموقع الإلكتروني، وإطلاق منصة مقرأة الشارقة الإلكترونية العالمية، وخدمة التجول الافتراضي لمتاحف المجمع في الموقع الإلكتروني.