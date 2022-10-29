«ناتوزي إيطاليا» تشارك في «دبي للتصميم»

المصدر: دبي - البيان

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بمناسبة أسبوع دبي للتصميم 2022، أعلنت ناتوزي إيطاليا، العلامة التجارية الإيطالية الفاخرة لتصميم الأثاث، ذات هوية متوسطية عميقة وشهرة عالمية واسعة، عن مشاركتها في داون تاون ديزاين، معرض التصميم الرائد في الشرق الأوسط الذي سيقام في الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر في حي دبي للتصميم.

إلى جانب التزامه بحماية ثقافة البحر الأبيض المتوسط والبحث المستمر عن الانسجام الحيوي في حلول التصميم، سيكشف باسكوال جونيور ناتوزي، الرئيس الإبداعي لـ ناتوزي إيطاليا خلال كلمته في المهرجان، عن مبادئ الشركة، محتفلاً بـ«مجموعة الانسجام - الحياة الثانية»، وهي مبادرة أطلقتها ناتوزي إيطاليا لنشر فكرة الاستدامة الأخلاقية والجمالية وفق ناتوزي إيطاليا.

الحياة الثانية هي عنوان لمفاهيم مجموعة الانسجام الجديدة، المشروع الذي أبصر النور في عام 2019 لإنشاء مساحة مثالية تستوعب مختلف التفسيرات الإبداعية المتمثلة بالحمض النووي لـ«ناتوزي إيطاليا»، مساحة مثالية تحتفل بقيم العلامة التجارية المميزة: «الانسجام»، كعنصر هام تم استحضاره بشكل رمزي من خلال صورة مجموعة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بفكرة «البحر الأبيض المتوسط»، والتي تشكل مصدر إلهام للمجموعات الجديدة للعلامة التجارية.

تتناول مجموعة الانسجام - الحياة الثانية تحت رعاية وتوجيهات باسكوال جونيور ناتوزي، مقاعد «تيرا» من المصمم مارك أنطونيو، ومجموعة «آدم» لاستديو مارسيل واندرز.