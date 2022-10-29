انطلاق أعمال مؤتمر «ويكي عربية» السادس بدبي

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت، أمس، النسخة السادسة من مؤتمر ويكي عربية، الحدث السنوي الأهم في مجتمع ويكيميديا العربي، لتستمر حتى 30 أكتوبر في مكتبة محمد بن راشد.

وتستضيف النسخة الأولى والوحيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، مجموعة استثنائية من الجلسات والورش التي تضم ألمع الأسماء في المجتمع الويكيميدي العربي والعالمي؛ ومن أبرز المتحدثين، ماريانا إسكندر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة ويكيميديا، ستيفان كوليت مالتون، الرئيس التنفيذي لمشروع كيويكس، إضافة إلى أعضاء مجلس أمناء مؤسسة ويكيميديا، لورينزوا لورا ولويس بيتنكورت - إميليو.

ورحب الحفل الافتتاحي بنخبة من المتحدثين البارزين من القطاع الثقافي والإبداعي في الإمارات وأبرزهم هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، ود. سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي، ود. هنادا طه تامير، أستاذ كرسي اللغة العربية في جامعة زايد، وكل من د. محمد سالم المزروعي وجمال الشحي، أعضاء مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد. كما اشتمل الحفل على أداء شعري متميز من الشاعرة أمل السهلاوي مع عزف من المبدعة لارا زيد قاسم على آلة القانون.

وسبق افتتاح المؤتمر للعامة يوم مخصص لطلبة الجامعات والكليات والمرحلة الثانوية بالمدارس الخاصة والحكومية بالدولة تحت مسمى «يوم ويكي للشباب».

ترحيب

وعبرت أحلام بلوكي، مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب ومديرة مجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات، عن سعادتها قائلة: «ها نحن هنا اليوم نحتفي بانطلاق نسخة جديدة من مؤتمر ويكي عربية، حيث نرحب بمجموعات مستخدمي ويكيميديا من حول الوطن العربي والعالم».

ومن جهتها، قالت ماريانا إسكندر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة ويكيميديا: «المنصة هي واحدة من أفضل المشاريع الرقمية على مر التاريخ، الذي ساهم في بنائها أشخاص مثلكم؛ معلمون، وطلبة، وخبراء وأشخاص مما لديهم اهتمامات مختلفة ويرغبون بأن يكونوا جزءاً من أكبر موسوعة عالمية على الإنترنت».

من جانبه، قال د. محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد، «سعداء باستضافة النسخة السادسة من المؤتمر السنوي «ويكي عربية»، والذي يعقد لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج العربي»، مضيفاً «اليوم تشكل مكتبة محمد بن راشد، المكان المثالي لاستضافة المهرجانات الثقافية والفنية والموسيقية المختلفة والملتقيات».

وينظم المؤتمر، بالتعاون مع (دبي للثقافة)، فعالية مخصصة للضيوف المشاركين تأخذهم في رحلة إلى متحف الشندغة لاستكشاف تاريخ وتراث دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة الثري.

وقالت منى فيصل القرق، المدير التنفيذي لقطاع الثقافة والتراث في (دبي للثقافة): «نجحت دبي في استقطاب أصحاب المواهب الإبداعية في شتى المجالات، بفضل ما تبذله هيئة الثقافة والفنون في دبي من جهود لدعم تطور المشهد الثقافي الإماراتي».