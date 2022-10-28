فنون كتابة الحرف والتصميم في ملتقى الشارقة للخط

المصدر: الشارقة - البيان

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احتضنت ساحة الخط ومؤسسات حكومية مختلفة ورشاً تدريبية ومحاضرات تعرف بفنون الخط العربي ضمن فعاليات ملتقى الشارقة للخط الدورة العاشرة تحت شعار ارتقاء الذي تنظمه إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة.

من ضمنها ورشة «التصميم بالحرف العربي»، في مركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة، إشراف الخطاط محمد عبد العزيز، وضح فيها مدلولات أنواع الخطوط الكلاسيكية، وكيفية الاستفادة منها لتصميم الشعارات، كما تم عرض بعض الشعارات من تصميمه.

أما الفنان صالح الهجر فأشرف على ورشة «تقنيات اللوحة الخطية المعاصرة» في بيوت الخطاطين قدم خلالها تجربة فنية هي خلاصة عمله الذي يحاكي الفن العربي المعاصر في دمج الحرف العربي في اللوحة التشكيلية، بحضور عدد كبير من الفنانين وطلبة الفنون.

كما أشرف الفنان محمد المرزوقي على ورشة «علاقة الخط العربي بالصورة» أقيمت في مكتبة الشارقة، عرض الفنان تجربته في توظيف الخط العربي وفنونه المختلفة على مسطحات الصور وما تشكله من رؤى فنية عكست قدرته في التصوير على صناعة أعمال ضوئية بمخرجات فنية ملهمة، ثم باشر المشاركون في تطبيق التجارب الأساسية لهذا النوع من الفن لتطوير مهاراتهم الفنية.

وفي ورشة «مراحل تعلم فن الخط العربي» في مركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة، بإشراف الخطاط جواد قوران، تضمنت قواعد التلمذة بين الطالب والأستاذ على الطريقة الكلاسيكية العثمانية، وأساسيات استخدام الأدوات وأسرار استخدام الحبر والقصبة والورق.

«خط الموسيقى» ورشة نظمت في كلية الفنون بجامعة الشارقة أشرف عليها الفنان بهمن بناهي قدم خلالها خلاصة خبرته في فنون الخط العربي، حيث إن أعماله الفنّية تعكس مزيجاً متوازناً بين كلٍّ من الفنّ التقليدي والمعاصر.

ونظمت ورشتين حول خط النسخ الأولى بعنوان «الكتابة بخط النسخ» في بيوت الخطاطين، إشراف الفنان الخطاط عبد الرحيم مولاي، الذي قام بكتابة بعض الامشاق الخطية التي تظهر جماليات خط النسخ، حضر الورشة مجموعة من أساتذة الخط ومحبي الخط العربي.

والثانية كانت «أساسيات خط النسخ» في جمعية الاتحاد النسائية بالشارقة، إشراف الخطاط مصطفى النشوي، عرض فيها أهم المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها خط النسخ، وأوضح الحروف المستقرة والمتحركة عن السطر، وكذلك الحروف التي لها نفس الأجزاء المشتركة والحروف المنبثقة من حروف أخرى.

حيث يعتبر خط النسخ أكثر الخطوط العربية انتشاراً من حيث الشهرة وكثرة الاستخدام، فهو الخط المستخدم لكتابة القرآن الكريم وغالبية الكتب والمطبوعات والمنشورات المكتوبة باللغة العربية، ويمتاز خط النسخ بالبساطة والوضوح وسهولة القراءة.

والجدير بالذكر أن ملتقى الشارقة للخط «الدورة العاشرة» تحت شعار ارتقاء الذي تنظمه إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة انطلق في الخامس من أكتوبر الجاري، ويشمل الكثير من الفعاليات والأنشطة والمعارض الفنية التي تعرّف بالخط العربي وتنشر ثقافته البصرية.