«أبوظبي للثقافة والفنون» تدعم مشاركة زينب الهاشمي في «الأبد هو الآن»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تدعم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، مشاركة الفنانة التشكيلية الإماراتية زينب الهاشمي في المعرض الدولي الثاني الذي تقيمه مؤسسة فن مصر «آرت دي إيجيبت» تحت شعار «الأبد هو الآن»، الذي سيقام في منطقة هضبة الأهرامات حتى 30 نوفمبر المقبل، بمشاركة 12 فناناً من 11 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وأشارت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، إلى أهمية انعقاد معرض «الأبد هو الآن» كملتقى إقليمي وعالمي للفنون، وفضاء مشترك بين المعاصرة والحداثة من جهة، والتراث والتاريخ من جهة ثانية، وقالت: «بالفن واجهنا الجائحة، وبه نجدد التزامنا رعاية الإبداع وتحفيز التفكير الحر، ونستكمل مسيرة النهضة المتجددة، التي تستلهم التاريخ الممتد لآلاف السنين، مؤكدين اعتزازنا بالدور العربي والعالمي الذي تلعبه مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وإسهامنا بالشراكة مع فن مصر، في النجاح الذي حققه المعرض في العام الماضي».

وتعرض الفنانة زينب الهاشمي، عملها الفني «تمويه 1.618: المسلة غير المكتملة» وهو عبارة عن مشروع فني مستمر من سلسلة «تمويه الإبل» الذي يحاكي في مجسماته القطع الأثرية المصرية القديمة، إذ استطاعت زينب أن توظف جلود الإبل المهملة واستخدامها لتغطي بها مجسمات هندسية مجردة، تشبه في تكويناتها الطبيعة الصحراوية، إذ تدمج هذه الأعمال التي تتخذ من جلد الجمال ركيزة فنية لتعطي مشهداً مموهاً يعبر عن رؤية فنية استثنائية.

وتعد الهاشمي واحدة من الفنانين التشكيليين الإماراتيين الشباب البارزين، وتخصصت بعد تخرجها من جامعة زايد بدرجة البكالوريوس في الآداب والعلوم، في التصميم باستخدام الوسائط المتعددة، واشتهرت بتركيباتها المعاصرة واسعة النطاق.

وتشارك «الهاشمي» في المعرض إلى جانب نخبة من الفنانين العالميين.

وتجسد الأعمال الفنية، التي صنعت من مواد متنوعة من الألياف الزجاجية والصلب والحجر والرخام وكلها من مصادر محلية تم إنتاجها في مصر، في نسخة هذا العام من معرض «الأبد هو الآن» موضوع «الخلود»؛ حيث تنعكس على الوقت والخلود والأرض والتاريخ والبيئة وأيضاً الإنسانية.