«سوا برنامج علم المتاحف» يطلق مرحلته الأولى يناير المقبل

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت هيئة الشارقة للمتاحف عن استمرارها قبول طلبات التسجيل حتى الـ3 من نوفمبر للراغبين بالمشاركة في «سوا برنامج علم المتاحف» السنوي الحائز على جوائز عالمية عدة، والذي يعزز التبادل الثقافي ويغطي مساقات عدة تعنى بدراسات المتاحف والمحفظة الثقافية.

ويغطي البرنامج النوعي الذي يستهدف المنخرطين في مجال دراسات علم المتاحف والعاملين في المتاحف من الشرق الأوسط وألمانيا، 4 مراحل أساسية يتطرق من خلالها إلى شؤون مفصلية مثل التغير المناخي وتأثيره على القطاع المتحفي بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمشاركين بأن يضيفوا على معجم المصطلحات المتحفية.

ورش عمل

وأشارت الهيئة إلى أن البرنامج الذي تنظمه بالتعاون مع متاحف برلين الوطنية ومعهد غوته منطقة الخليج وجامعة العلوم التطبيقية في برلين، سيتضمن جلسات وورش عمل ومشاريع افتراضية وواقعية بين الشارقة وبرلين.

وتبدأ المرحلة الأولى من البرنامج في إمارة الشارقة خلال الفترة من 12 وحتى 23 فبراير المقبل، فيما تنطلق المرحلة الثانية ما بين 13 مارس و28 أغسطس بين الشارقة والعاصمة الألمانية برلين، يشارك عقبها المنتسبون بعروضهم التقديمية في المرحلة الثالثة في برلين من الـ 4 وحتى الـ 14 من سبتمبر، بينما تستمر المرحلة الأخيرة من تاريخ 25 سبتمبر وحتى 20 نوفمبر قبل اختتام البرنامج في 11 ديسمبر.

تسلط نسخة هذا العام من البرنامج الذي عقد لأول مرة عامي 2015 و2016 على التوالي بين الشارقة وبرلين، على مواضيع التنوع الثقافي واستراتيجيات التقييم المتحفي، فضلاً عن تناوله التراث الإماراتي من خلال نقاشات تتيح المجال لتبادل الآراء ووجهات النظر ضمن إطار علمي وأكاديمي.

وأطلق البرنامج في عام 2021 مشروعاً ناقش خلاله المشاركون المصطلحات المتحفية في عالم اليوم، وأثمر المشروع عن نشر معجم مصطلحات متحفية وتعريفاتها على أساس استخدامها ضمن الممارسات المتحفية الفردية والمحلية، في العدد الأول من نشرة إلكترونية.

ويُعنى سوا برنامج علم المتاحف بدعم وتمكين الشباب وتعزيز قدراتهم التنافسية، عبر رفدهم بالأدوات اللازمة التي من شأنها اطلاعهم على أفضل الممارسات العالمية، في مجال المتاحف، من خلال مد جسور التواصل بين مختلف جنسيات الطلبة المشاركين، مما يسهم في فتح قنوات الاطلاع على ثقافة الآخر وإتاحة الفرصة للمشاركين للتعلم من تجارب بعضهم البعض.