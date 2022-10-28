مجلس شما للفكر يناقش الموروث الشعبي

المصدر: العين - وام

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بحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان.. استضاف مجلس شما بنت محمد للفكر والمعرفة، الكاتب سلطان العميمي رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات ومدير أكاديمية الشعر، في حوار ثقافي افتراضي حول «الموروث الشعبي؛ هل انتهى أثره في حياة الطفل الإماراتي ؟».

وافتتحت اللقاء الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بإلقاء الضوء على الموروث الشعبي كونه جزءاً مهماً من بنية الهوية والثقافة الإماراتية.. وقالت إن الموروث ينتقل عبر الأجيال خلال الحقب الزمنية المختلفة؛ فتتراكم عليه المزيد من الخبرات، وتناله بعض التغيرات والتعديلات الحتمية التي تنبع من طبيعة الحياة وتغيرات المعطيات المختلفة.

وتحدث سلطان العميمي مقدماً رؤيته حول تعريف التراث ومعنى الموروث وقيمه وأثره والحقب الزمنية التي مر بها، وأنه مجموعة من الموروثات التي تم نقلها من الجيل السابق إلى الجيل الحالي، وتتعدد الموروثات ومن بينها التراث المحكي أو الشفاهي.

كما تحدث عن أثر حكايات الموروث الشعبي بتكوين شخصية الطفل ونظرته للحياة وعلاقته بالكائنات من حوله، وعن العلاقة بالبيئة والكائنات وبث الرسائل والقيم النبيلة التي تحملها الحكايات، والتي شكلت شخصيات الجيل الذي تربى عليها، مشيراً إلى أهمية دور المؤسسات الأكاديمية والمدارس والجمعيات في إحياء الموروث والحكايات الشعبية، وتخصيص الجوائز وإجراء الأبحاث والدراسات وجمع الموروث وحفظه.

وأكد دور الأسرة في تحفيز الأبناء على البحث عن مفردات التراث من الكتب وشبكات الإنترنت، مؤكداً على دور المناهج في إعادة الحكايات واللوحات الشعبية والأمثال وغيرها.