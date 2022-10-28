«ذا بييتش» تستضيف فصول لياقة مجانية للزوار

المصدر: دبي - البيان

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بالتزامن مع انطلاق النسخة السادسة من تحدي دبي للياقة، تقدم «ذا بييتش»، الوجهة العصرية الهادئة والمطلة على الشاطئ، والتي تملكها وتشغلها ميريكس للاستثمار، مجموعة من الأنشطة الرياضية المفعمة بالحيوية والمصممة لتناسب جميع الأفراد بمختلف قدراتهم خلال عطلات نهاية الأسبوع.

حيث سيتمكن زوار الوجهة من خوض تجربة مميزة عبر المشاركة بفصول مجانية لمدة 45 دقيقة تشمل جلسات «بوتكامب»، «زومبا»، «بوكس فت»، جلسات التدريب عالي الكثافة (HIIT)، «سترونج نيشن»، «بولي بوب»، وجلسات اليوغا.

ويتضمن جدول الأنشطة التي تستضيفها «ذا بييتش» جلسات رياضية تقام صباحاً ومساءً لتناسب أسلوب حياة جميع الراغبين بالمشاركة، حيث تنطلق الساعة 8:30 صباحاً و6 مساءً أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع خلال موسم «تحدي دبي للياقة».

يُذكر أن تحدي دبي للياقة يقام خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 27 نوفمبر، ويهدف إلى تشجيع المقيمين والزائرين على المشاركة في الأنشطة بغض النظر عن أعمارهم أو قدرتهم أو مستواهم الرياضي للارتقاء بأسلوب حياة أكثر صحةً ونشاطاً، سواء من خلال التنافس مع الأصدقاء أو الخروج للاستمتاع كعائلة وممارسة تحد شخصي وتشجيع بعضهم البعض على المشاركة.

ويساهم تحدي دبي للياقة؛ المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بشكل كبير في تشجيع سكان دبي على اتباع أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً لترسيخ مكانة دبي كواحدة من أفضل المدن في العالم للعيش والعمل والسياحة.