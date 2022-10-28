طبعة ثانية من كتاب «الإمارات ومصر.. سيرة حب» للجوكر

المصدر: القاهرة - البيان

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شهدت العاصمة المصرية القاهرة تدشين الطبعة الثانية من كتاب «الإمارات ومصر.. سيرة حب» للإعلامي محمد الجوكر الأمين العام لجمعية الإعلام الرياضي بدولة الإمارات المستشار الإعلامي لجريدة «البيان».

وتسلم معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي خليفة بن شاهين المرر، وزير دولة، ومريم خليفة الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري نسخاً من الطبعة الثانية للكتاب.

ودشن الكتاب الطبعة الأولى في الثامن من يونيو الماضي، بالمركز الأوليمبي بالمعادي في العاصمة المصرية القاهرة.

ويعد هذا الكتاب الجديد للإعلامي محمد الجوكر هو الثامن عشر في سلسلة الإصدارات التاريخية التوثيقية التي أصدرها في السنوات الأخيرة طوال مسيرة حافلة قضاها في بلاط صاحبة الجلالة وصلت إلى 43 عاماً، أثرى خلالها المكتبة الرياضية العربية بالعديد من الكتب التراثية التوثيقية التي أسهمت في الحفاظ على التراث الرياضي في كل من الإمارات ومصر، أبرزها «الرياضة في فكر زايد»، والذي لقى صدى عربياً واسعاً وتناولته معظم وسائل الإعلام العربية بالكثير من البحث والدراسة، لما كان به من محطات تراثية وتاريخية وأحداث رياضية لم تكن معروفة للأجيال الجديدة، تناولها بالكثير من التفصيل الشيق لمسيرة عطاء القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وكتاب «وطن من ذهب» الذي اهتم بتوثيق مسيرة 50 عاماً تناولت رحلة كرة القدم في دولة الإمارات منذ قيام الدولة في عام 1971.

ويحتوي كتاب «الإمارات ومصر.. سيرة حب» 200 صفحة تشمل 9 فصول متنوعة.