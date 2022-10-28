انطلاق مؤتمر «ويكي عربية» في مكتبة محمد بن راشد بدبي

المصدر: وام

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انطلقت اليوم النسخة السادسة من مؤتمر "ويكي عربية" الحدث السنوي الأهم في مجتمع ويكيميديا العربي ويستمر حتى 30 أكتوبر الجاري في مكتبة محمد بن راشد.

وتستضيف النسخة الأولى والوحيدة في دولة الإمارات والمنطقة مجموعة استثنائية من الجلسات والورش التي تضم ألمع الأسماء في المجتمع الويكيميدي العربي والعالمي ومن أبرز المتحدثين ماريانا إسكندر الرئيسة التنفيذية لمؤسسة ويكيميديا ستيفان كوليت مالتون الرئيس التنفيذي لمشروع كيويكس إضافة إلى أعضاء مجلس أمناء مؤسسة ويكيميديا لورينزوا لورا ولويس بيتنكورت-إميليو.

ورحب الحفل الافتتاحي بنخبة من المفكرين والمتحدثين البارزين من القطاع الثقافي والإبداعي في دولة الإمارات وأبرزهم سعادة هالة بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي والدكتور سعيد مبارك بن خرباش المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي والدكتور هنادا طه تامير أستاذ كرسي اللغة العربية في جامعة زايد وكلاً من الدكتور محمد سالم المزروعي وجمال الشحي أعضاء مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد. كما اشتمل الحفل على أداء شعري للشاعرة أمل السهلاوي مع عزف من لارا زيد قاسم على آلة القانون.

و سبق افتتاح المؤتمر للعامة يوم مخصص لطلبة الجامعات والكليات والمرحلة الثانوية بالمدارس الخاصة والحكومية بالدولة تحت مسمي "يوم ويكي للشباب". وهدف اليوم إلى زيادة وعي الطلبة حول مشاريع ويكيميديا المختلفة من خلال عدد من الورش التعريفية مثل أساسيات التحرير على ويكيبيديا مقدمة عن ويكي بيانات وويكي مصدر وويكي كومنز كما ركز اليوم على تطوير المهارات الإبداعية لدى الطلبة مثل مهاراتي التصوير والكتابة.

ونوهت أحلام بلوكي مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب ومديرة مجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات بأهمية استقبال العديد من الطلبة في رحاب مؤتمر ويكي عربية 2022 ورؤية همتهم لبناء مستقبل يعتمد على سهولة تبادل المعلومات والبيانات الموثوقة …مضيفة أننا نحتفي بانطلاق نسخة جديدة من مؤتمر ويكي عربية حيث نرحب بمجموعات مستخدمي ويكيميديا من حول الوطن العربي والعالم في إطار مناقشات وحوارات ثرية وورش ممتعة ومفيدة تعكس اهتمامات المجتمع الإبداعي بشكل عام والويكيميدي بشكل خاص.

وأوضحت إيزابيل أبو الهول المديرة التنفيذية عضو مجلس الأمناء مؤسسة الإمارات للآداب ومديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب أنه في اليوم الأول من المؤتمر شارك العديد من المسؤولين من مؤسسة ويكيميديا في حوارات ونقاشات ومن أبرزها ماريانا إسكندر الرئيسة التنفيذية لمؤسسة ويكيميديا والتي تجيب عن كافة الأسئلة المطروحة من المجتمع الويكيميدي العربي في حوار مع كل من رضا كربوش عضو في مجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات وعادل نحاوة عضو في مجموعة مستخدمي ويكيميديا الجزائر وعباد ديرانية عضو في مجموعة مستخدمي ويكيميديا بلاد الشام. فيما يتناول كل من أناس سدراتي ورافان الطائي أعضاء لجنة ميثاق الحركة مع عباد ديرانية ورضا كربوش ماهية "الميثاق" ودوره كوثيقة قانونية تُعرِّف العلاقة والمبادئ بين المساهمين في الحركة. كما يسلط محمد بوشندة وكمال صلاي عضوا من مجموعة مستخدمي ويكيميديا الجزائر الضوء على الحركة العالمية الويكيميدية مما تتكون ومن هم الفاعلين فيها إضافة إلى شرح رؤية ويكيميديا للمستخدمين الجدد.

ومن جهتها تحدثت ماريانا إسكندر الرئيسة التنفيذية لمؤسسة ويكيميديا عن دور ويكيبيديا ومشاريع ويكيميديا الأخرى ،مبينة أن منصة ويكيبيديا هي واحدة من أفضل المشاريع الرقمية على مر التاريخ والذي ساهم في بنائه أشخاص مثلكم معلمون وطلبة وخبراء وأشخاص مما لديهم اهتمامات مختلفة ويرغبون بأن يكونوا جزءا من أكبر موسوعة عالمية على الإنترنت.

وأشارت دانية دروبي مديرة مبادرات التعليم وخدمات الدعم في مؤسسة الإمارات للآداب ومديرة قسم التعليم والفعاليات في مجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات إلى أن برنامج المؤتمر يغطي أهم المواضيع التي تخص مجال العمل في المجال الويكيميدي أو المجال الإبداعي بشكل عام مثل الترجمة والرعاية المالية والمرونة والوصول إلى جمهور عالمي وأهمية الجودة مقارنةً بالكم. وتستضيف مكتبة محمد بن راشد كافة الجلسات والورش بصفتها راعي المقر الرسمي للمؤتمر.

من جانبه لفت الدكتور محمد سالم المزروعي عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد لأهمية استضافة النسخة السادسة من المؤتمر السنوي "ويكي عربية" الذي يعقد لأول مرة في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي ..مضيفا أن مكتبة محمد بن راشد تشكل اليوم المكان المثالي لاستضافة المهرجانات الثقافية والفنية والموسيقية المختلفة والملتقيات لتسهم بدورها في تعزيز وقيادة المشهد الثقافي في المنطقة بفكر ورؤية تواكب الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم.

وينظم المؤتمر بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" فعالية مخصصة للضيوف المشاركين تأخذهم في رحلة الى متحف الشندغة لاستشكاف تاريخ وتراث دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة الثري.

و بدورها لفتت منى فيصل القرق المدير التنفيذي لقطاع الثقافة والتراث في هيئة الثقافة والفنون في دبي “دبي للثقافة” إلى أن مؤتمر "ويكي عربية" يعد فرصة جيدة تتيح أمامنا المجال للتعريف بتاريخ دبي والإمارات الثري على نطاق واسع في ترجمة لسعينا في تعزيز مكانة دبي والإمارات على الخريطة الدولية كنموذج عالمي ملهم للتطوير والابتكار" …مؤكده على أن احتضان دبي للمؤتمر يمثل دعماً لكافة المشاريع التي تقوم بها "دبي للثقافة" بهدف توسيع مساحات التعبير الإبداعي القادرة على خلق فضاءات جديدة تمكن الموهوبين من المساهمة في النسيج الإبداعي والثقافي لإمارة دبي".

يقام المؤتمر برعاية كريمة من مؤسسة ويكيميديا ومؤسسة الإمارات للآداب الرعاة الرسميين للمؤتمر ومكتبة محمد بن راشد راعي المقر الرسمي للمؤتمر وهيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" راعي الفعاليات الثقافية.