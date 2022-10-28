بدور القاسمي: التوازن في حماية حقوق الناشرين والمكفوفين يعزز نشر المعرفة

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفلت «مؤسسة كلمات» بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسسة ورئيسة «مؤسسة كلمات»، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، بتفعيل الترخيص الذي حصلت عليه من وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة للاستفادة من «معاهدة مراكش» التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، لإعداد نُسخ ملائمة من الكتب والمصنفات للمكفوفين وضعاف البصر.

وأكدت الشيخة بدور القاسمي، في كلمتها خلال الاحتفال الذي أقيم أول من أمس، في بيت الحكمة بالشارقة، أن معاهدة مراكش أتت لمواجهة تحدٍ ملموس، يتجسد في ندرة الكتب والمطبوعات المنشورة بتنسيقات ميسرة، مشيرة إلى أن تفعيل الاتفاقية يعني بداية رحلة للحد من هذه الندرة وتخفيف أضرارها على المكفوفين وضعاف البصر. وأوضحت أنها من خلال دورها كناشرة، ومنصبها في رئاسة الاتحاد الدولي للناشرين، تقدّر حجم الضرر الذي يمكن أن يلحقه التعدي على حقوق الملكية الفكرية على صناعة الكتاب في العديد من الأسواق حول العالم، لافتة إلى أن هذه الحقوق لا تمنع من تحقيق التوازن بين حماية حقوق الناشرين والمؤلفين وبين حق المكفوفين وضعاف البصر في الوصول إلى المعرفة والمحتوى بشكل طبيعي ومستمر.

بدورها قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع: «نهنئ الشيخة بدور القاسمي، ومؤسسة كلمات، وأسرة «كلمات»، وأصحاب الهمم وذويهم، والمؤسسات المعنية بفئة ذوي الإعاقة البصرية من المكفوفين وضعاف البصر، على هذا الاستحقاق الذي يصب في مصلحة دعم وتمكين وإسعاد أصحاب الهمم عموماً».

تحديات القراءة

وقال عبدالعزيز إبراهيم النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد: «تأتي الإمارات في طليعة الدول التي وقعت في 27 يونيو 2013 على معاهدة مراكش، التي تقتضي التزام أعضائها بتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة المكفوفين وذوي تحديات القراءة، ومن شأن التعاون بين جميع المؤسسات المعنية أن يمكن من تحقيق الاستفادة الكبرى من بنود المعاهدة بما يتفق مع توجهات الدولة ورؤية القيادة الرشيدة». وفي نهاية الحفل كرمت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي مؤسسة ورئيسة مؤسسة «كلمات» رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين: وزارة الاقتصاد، لدورها في تسهيل حصول المؤسسة على ترخيص معاهدة مراكش، وجمعية الإمارات للمعاقين بصرياً لدعمها الدائم لمسيرة المؤسسة، وغيرهم.