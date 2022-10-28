عزة سليمان: «شرفة القراءة» جزء من عبق الثقافة في الإمارات

المصدر: دبي – خلود حوكل

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حب الكتب والشغف بالقراءة، دفع المهندسة عزة سليمان لتبني فكرة ومبادرة «شرفة القراءة»، التي انطلقت في مارس 2019 لتكون صالوناً أدبياً، حيث عقدت 50 شرفة قرائية منذ انطلاقته بمشاركة نخبة من المهتمين بالأدب والثقافة في الدولة، والتي استمرت جلساتها رغم جائحة «كورونا»، ولها العديد من الشراكات المؤسسية مثل مجالس الأحياء في دبي وهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة».

تستهدف الشرفة كما تقول عزة سليمان كل محب للقراءة وكل من يرغب في التعرف إلى مواضيع جديدة تكشفها الكتب، لتكون الشرفة ملتقى للتباحث، فنمت وأصبحت جزءاً من العبق الشهري للأجواء الثقافية في الإمارات، ويتنوع جمهورها من السيدات والرجال ومن مختلف الفئات العمرية، ويتم اختيار موضوع الشرفة وضيوفها بعد تلقي المقترحات من النخبة المثقفة لعرض الكتاب ومناقشته، وبعدها يكون الالتقاء بالضيف لتحديد محاور الشرفة وموضوعها.

نافذة للعقول

ضوء النهار المحبب والذي ينعش الروح كما تصفه عزة هو الذي جعلها تختار اسم «شرفة» لهذه المبادرة التي تسعى من خلالها أن تكون نافذة للعقول من مؤلفي الكتب ومن ضيوفها في الشرفة، وتحرص عزة من خلال مبادرتها هذه على مواكبة توجهات الدولة السبّاقة التي أوجدتها رؤية القيادة الحكيمة في الإمارات كمناسبة شهر القراءة، وعندما ولدت فكرة شرفة القراءة اختارت إطلاقها في «عام التسامح» كمبادرة شخصية تجمع نخبة من المثقفين لقراءة كُتب مختارة لتعزيز قيم التسامح عبر نشر الثقافة الإيجابية. وتابعت عزة: «حرصت عزة على اختيار الضيوف والكتب بما يناسب البرامج الوطنية والمبادرات لتكون الشرفة جزءاً من هذه المناسبة أو المبادرة، فمثلاً في إكسبو أطلقت نسخة الشرفة العالمية وفي شهر القراءة العام الماضي نظّمت سلسلة من الجلسات بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي».

تعاون

تتعاون الشرفة مع عدد من الجهات والمؤسسات في شراكات مجتمعية بنتها صاحبة المبادرة عزة سليمان على مدار السنوات الماضية، حيث وقعت العديد من الاتفاقات معها مثل مؤسسة تحقيق أمنية إيماناً منهم بأهمية المساهمة المجتمعية، حيث حققت عدداً من أمنيات المستفيدين ضمن مبادرة الأطفال المرضى، ووقعت اتفاقية مع رؤية الإمارات كشريك إعلامي للشرفة، وشراكة مع مكتبات دبي كموقع معتمد لعقد مجموعة من جلسات شرفة القراءة، إضافة إلى مساهماتها لدعم المشاريع الصغيرة لرائدات ورواد الأعمال الإماراتيين، وذلك بهدف الترويج لمنتجاتهم بما ينعكس إيجابياً على هذا القطاع المهم في الدولة.

وصممت عزة تزامناً مع «إكسبو 2020 دبي»، شرفة خاصة للقراءة مستوحاة من هذا الحدث الاستثنائي الذي ضم العالم أجمع في إمارة دبي وأطلقت عليها «شرفة القراءة العالمية»، حيث شكلت الأجنحة المختلفة في إكسبو كالكتاب المفتوح يقرأ الزائر خلال زيارته لها قصة البلدان ومسيرة إنجازاتهم، ويتعرف إلى ثقافتهم.