«سول» يجمع في دبي إبداعات العالم

المصدر: (دبي ـــ البيان)

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كشفت منصة سول عن قائمة الفنانين المشاركين في فعاليات الذكرى السنوية العاشرة لمهرجان «سول دي إكس بي»، المهرجان الثقافي المعاصر والرائد، الذي يُقام هذا العام بدعم من الشركاء الاستراتيجيين بمن فيهم حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم ومنصة فعاليات دبي، أيام 9 و10 و11 ديسمبر المقبل.

ويضم «سول دي إكس بي» الذي يقام في حي دبي للتصميم بدبي، الوجهة العالمية المتخصصة في قطاعات التصميم والأزياء والهندسة المعمارية والفنون، مجموعة متنوعة من المواهب العالمية والإقليمية، ويمنح زواره خلال عطلة نهاية أسبوع واحدة الفرصة لمتابعة أبرز الأسماء اللامعة في القطاع، بما يشمل موسيقى الهيب هوب والآر أند بي والسول، إلى جانب الموسيقى الراقصة. ويقدم النجم سنترال سي عرضه الأول في دبي 10 ديسمبر القادم، في حين تختتم المغنية ومؤلفة الأغاني الإنجليزية جورجا سميث فعاليات الليلة الأخيرة من المهرجان يوم الأحد 11 ديسمبر المقبل.

وتشهد منصة المهرجان الرئيسية المشاركة الأولى لعدد من الفنانين، مثل المغنية وعازفة الإيقاع المغربية خديجة الورزازية التي تقدم عرضها الأول في المنطقة، إلى جانب باس، مغني الراب وعضو فرقة دريم فييل، بالإضافة إلى المغنية رابسودي من شركة روك نايشن للإنتاج، وفنان الرقص الجنوب أفريقي موزي، بالإضافة إلى مومو فريش.. وغير ذلك الكثير.