«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يشارك في المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية للتاريخ الشفاهي

المصدر: أبوظبي ـــ وام

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شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية بورقتي عمل في الدورة السادسة والخمسين للمؤتمر السنوي الذي عقدته مؤخراً الجمعية الأمريكية للتاريخ الشفاهي في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت هذه المشاركة انطلاقاً من كون الأرشيف والمكتبة الوطنية عضواً في الجمعية، ولأنه يولي التاريخ الشفاهي للدولة اهتماماً كبيراً لمكانة الروايات الشفوية، التي تكمل الوثائق المكتوبة التي يحفظها الأرشيف والمكتبة الوطنية.

وشملت مشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية في المؤتمر بورقة عمل قدمتها الدكتورة عائشة بالخير مستشار البحوث، وورقة أخرى قدمتها ميثاء سلمان الزعابي رئيسة قسم التاريخ الشفاهي في الأرشيف والمكتبة الوطنية.

واستهدفت هذه المشاركة السنوية التي يحرص الأرشيف والمكتبة الوطنية عليها- تعريف الباحثين والمشاركين بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات لحفظ المرويات التي تثري المكتبة العالمية، وتعزز قيمة الوطن، وتعمّق فهم الحضارة والموروث والمشاريع المنبثقة منه، إضافة إلى بناء جسور لتبادل الخبرات العالمية، والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال التاريخ الشفاهي لإكسابه سمات الصدق والتميز محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وكانت ورقة العمل التي قدمتها الدكتورة عائشة بالخير بعنوان «حكايات من الأزمنة الصعبة: مرويات شفاهية من دولة الإمارات» كشفت فيها عن التطور والتقدم والازدهار الذي شهدته دولة الإمارات العربية المتحدة في زمن قياسي.

وفي جلسة أخرى، قدمت رئيسة قسم التاريخ الشفاهي ودراسات الأنساب في الأرشيف والمكتبة الوطنية ميثاء سلمان الزعابي ورقة عمل بعنوان: «التاريخ الشفاهي لمشروع الجزيرة الحمراء» تحدثت فيها عن تاريخ الجزيرة الحمراء المستمد من المصادر الأولية التاريخية ومن الروايات الشفاهية التي سردت أهم معالمها، إضافة إلى طرح أهمية التاريخ الشفاهي في عمليات الترميم والتطوير، وجهود الدولة في الحفاظ على تاريخها.