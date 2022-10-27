«الشارقة للمتاحف» تنظم «آيات مباركة وأقلام مبدعة» 31 الجاري

المصدر: الشارقة - البيان

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تنظم هيئة الشارقة للمتاحف معرض «آيات مباركة وأقلام مبدعة: إضاءات على أروع المخطوطات من مجموعة حميد جعفر القرآنية»، خلال الفترة من 31 أكتوبر الجاري وحتى 19 مارس المقبل، والذي يضم عدداً من المخطوطات القرآنية الفريدة، وقطعاً إسلامية نادرة من مجموعة حميد جعفر، الذي عرف عنه شغفه بجمع القطع التي تبرز تأثير الإسلام كقوة موحدة ومصدر إلهام في العديد من الثقافات والشعوب المختلفة.

مسيرة

ويقدم المعرض الذي يعد الأول لرجل الأعمال حميد جعفر ويتوج مسيرة عمل استمرت أكثر من 40 عاماً، قطعاً إسلامية نادرة ومخطوطات قرآنية إضافة إلى قطع ثمينة ومميزة من مجموعته التي تضم مخطوطاً قرآنياً من عام 1844م كتبته الخطاطة شريفة وحيدة ياقوتة، ومخطوطة من مصحف «باي سنقر» الذي يعد الأضخم حجماً بين المصاحف في العصور الوسطى ويعود تاريخه إلى عام 1400م، حيث يصل ارتفاع الصفحة فيه نحو 1.7 متر، بالإضافة إلى مخطوطة من أقدم وأكبر مخطوطات القرآن المتبقية من «مصحف طشقند»، والتي يعود تاريخها إلى القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي.

وكان رجل الأعمال حميد جعفر قد بدأ بتجميع المخطوطات النادرة انطلاقاً من رؤية تهدف إلى تسليط الضوء على تأثير الإسلام كقوة موحدة ومصدر للإلهام في العديد من الثقافات المتباينة من الأندلس والمغرب العربي وحتى الشرق الأدنى وجنوب شرق آسيا والصين.

إرث حضاري

ويفتح المعرض الذي سيقام في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية آفاقاً للزائرين والمتخصصين للاستمتاع بالمجموعة التي ترصد تاريخ الحضارة الإسلامية خلال أربعة عشر قرناً، كما يسلط الضوء على جذور وتطور فن الخط العربي الذي تحول إلى إرث حضاري بكتابته مخطوطات القرآن وإسهامه في حفظ ونسخ طباعة القرآن الكريم بأجمل وأبهى حلة.

ويأتي تنظيم هيئة الشارقة للمتاحف للمعرض الذي سيصاحبه باقة من الفعاليات، في سياق حرصها الشديد على الاحتفاء بالقيمة الثقافية التي يمثلها فن الخط العربي والقامات التي تركت بصماتها الخالدة في هذا المجال، مولية هذا التراث المعبر عن الثقافة والهوية العربية والإسلامية جل اهتمامها.