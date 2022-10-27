«الثقافة بدبا الحصن» ينظم عرضاً للدمى لتعزيز المهارات اللغوية لدى الطلبة

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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نظم مكتب دائرة الثقافة بدبا الحصن فعالية عروض الدمى الموجه لطلبة المدارس في مدرسة العقد الفريد للبنات ح1 بدبا الحصن، وتأتي برامج عروض الدمى لصقل مهارات الطلبة اللغوية وتحفيزهم على الاهتمام بالكتب والقراءة، حيث قدمت مُحركة الدمى عبير محمد 3 قصص للطالبات بأسلوب فني وجذاب، نالت استحسانهم وتفاعلوا معها في ترديد بعض الأناشيد الهادفة، وتحمل عروض الدمى في طياتها رسائل تربوية وقيماً اجتماعية في قالب تشويقي مرح وبسيط لتصل بسهولة للطالبات، وتأتي سلسلة عروض الدمى ضمن الاستراتيجية الثقافية للدائرة والمنبثقة من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورافق الفعالية مسابقات حركية وعروض شخصيات كرتونية، إضافة إلى توزيع هدايا على الطالبات.

وأشادت إدارة المدرسة بالفعالية لما لها من أهداف ثقافية سامية، وثمّنت الجهود التي يقدمها مكتب الدائرة بدبا الحصن لدعم الحراك الثقافي في المنطقة الشرقية، والتي تناسب ذائقة الجمهور وغرس القيم النبيلة، ونشر الوعي الثقافي وإضفاء أجواء مفعمة بالثقافة والترفيه والتي تنمي العقول.