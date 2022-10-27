عروض فنية مميزة في ضيافة المجمّع الثقافي أبوظبي نوفمبر المقبل

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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يستضيف المجمّع الثقافي، التابع لدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، سلسلة من العروض الفنية الموسيقية والأدائية يقدّمها نخبة من الفنانين من حول العالم، سعياً إلى تقديم أفضل ما في الثقافة والفنون العالمية لأفراد المجتمع المحلي في الإمارة.

ومن تلك العروض «برّي» الذي سيقام في 2 نوفمبر المقبل، وهو العمل الموسيقي الجديد للموسيقي والملحن موريس لوكا، الذي ينتقل فيه من حيث توقف في آخر ألبوماته «ساعة الحظ»، مع دمجه مزيجاً من الاستكشافات الموسيقية الإلكترونية ليتجه نحو المجال الصوتي والكهربائي، بصحبة أنغام الجيتار والكمان وإيقاعات الطبول البرية. ينضم إلى لوكا في هذا العمل الفني عازف الإيقاع اللبناني خالد ياسين وعازف الكمان المصري أيمن عصفور.

ويحتفي هذا التعاون المميز مع المجمّع الثقافي بتصنيف أبوظبي «مدينة الموسيقى» من قبل «شبكة المدن المبدعة» التابعة لليونسكو، حيث سيبتكر موريس أداءً جديداً لهذا العمل الموسيقي بالتعاون مع موسيقيين محليين ومجموعة من عازفي الإيقاع الإماراتيين، وعدد من الموسيقيين من الجالية الجنوب آسيوية.

ويحتضن المجمّع الثقافي أيضاً عرض «الفيل» لبشرى وزقن في 19 نوفمبر المقبل. ويجمع العرض الفني والحفل الموسيقي «الفيل» إبداعات أربعة فنانين، حيث تواصل مصممة الرقصات المغربية بشرى وزقن من خلال هذا العمل الإبداعي، بحثها الذي تجريه منذ عشر سنوات مع شركتها حول تناغم وتكامل صوت وإيقاع وحركات الجسم الجماعية وكذلك الفرد.