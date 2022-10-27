أمسية موسيقية فريدة بمركز الفنون في «نيويورك أبوظبي» 7 نوفمبر المقبل

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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يستضيف مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي الفنانين أليكس كوبا وراؤول ميدون، المغنيين ومؤلفي الأغاني والعازفين الشهيرين، يوم الخميس 7 نوفمبر المقبل في أمسية موسيقية مميزة على مسرح إيست بلازا. ويأتي هذا التعاون الأول من نوعه في الإمارات في إطار الفعاليات التي تقيمها أبوظبي احتفاء باختيارها «مدينة الموسيقى»، ويتضمن إقامة حفل منفرد لكل فنان، يتبعه عرض ثنائي مميز في أمسية فريدة من موسيقى السول والجاز والبوب اللاتيني. ويشمل البرنامج عرضاً افتتاحياً مع فافا، أحد أهم الأسماء الموسيقية في دولة الإمارات.

عروض

وحول هذا العرض، قال بيل براغين، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي: «تؤكد الفعالية الرائعة على مدى عمق المهارات الفنية في تقديم أفضل العروض في شتى أنواعها، إذ تستقطب نخبة من المغنيين والعازفين لتقديم حفل موسيقي متميز. ويضمن الأداء الحيوي للفنانين تحريك مشاعر الحب والحزن والسعادة وغيرها من الأحاسيس العميقة لدى الجمهور، والتواصل معهم عن قرب».

ويتميز راؤول ميدون، المغني ومؤلف الأغاني المعاصر والحاصل على ترشيح لجائزة جرامي، بعزفه على الجيتار الصوتي بأسلوبٍ مبتكر يجمع بين موسيقى البوب والجاز والسول والكومبيا والفلامنكو، إلى جانب أدائه الهادئ في الغناء ومؤلفاته المبدعة التي حظيت بشعبيةٍ واهتمامٍ كبيرين. وعانى ميدون من العمى منذ ولادته، واشتهر بصوته العذب وعزفه الإيقاعي على الجيتار، واكتسب شعبية كبيرة بين جماهير الجاز والبوب بفضل أسلوبه الرقيق. وتأثر أداء الفنان الغني والرقيق ونغماته العاطفية بالكثير من الفنانين، من بينهم بيل ويذرز ومايكل فرانكس ودوني هاثاوي ودانجيلو. كما تألق ميدون سابقاً في الإمارات عندما شارك في حفل الفنانة الشهيرة ماريا كيري بمهرجان دبي الدولي للجاز.