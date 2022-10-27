حلقة نقاشية في «الكويت المسرحي» عن دور الهيئة العربية للمسرح

المصدر: الكويت ـــ البيان

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نُظمت ضمن فعاليات مهرجان الكويت المسرحي في دورته الثانية والعشرين حلقة نقاشية بعنوان «دور الهيئة العربية للمسرح في الحراك المسرحي العربي، ما له وما عليه»، بحضور إسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، وأدار الحلقة الإعلامي مفرح الشمري رئيس المركز الإعلامي في المهرجان، وبحضور مجموعة كبيرة من الضيوف المسرحيين العرب، وقد تداول الحاضرون وطرحوا الكثير من التطلعات والطموحات التي يأملون أن تنهض بها الهيئة العربية للمسرح، التي تلعب الدور الكبير في تحريك المشهد العربي في جوانب عدة منها عودة المهرجانات الوطنية بعد توقف عامين وأهميتها مع إشارات لأهمية جانب الحرية التي تعطيه الهيئة للجهات الشريكة في تنظيم محتوى هذه المهرجانات، فيما طالب آخرون بأن تأخذ الهيئة دوراً أكبر في ضبط آليات ومخرجات عمل هذه المهرجانات.

دعم

وأشاد الحضور بدعم الهيئة لمهرجانات عربية كبيرة ورسمية، مطالبين بدعم بعض مهرجانات تنظمها فرق بمجهودها وتنجز مستوى فنياً وتنظيمياً جيداً ليسهم هذا الدعم بتطورها، مؤكدين أن للدعم أوجهاً مهمة منها الدعم الإعلامي من خلال بث فعاليات مهرجانات أخرى، كما يحدث في هذه الأثناء مع مهرجان بغداد الدولي للمسرح، ما يدفع لاقتراح تطوير الأمر تقنياً، كما أشار المجتمعون إلى مسألة الضيوف والمشاركين في المهرجانات ووضع سياسة تحول دون تكرار ذات الوجوه في كل دورة.

أهمية

وتناول المجتمعون مسألة تفعيل المسرح المدرسي في الدول العربية المختلفة لما له من أهمية في التنمية العامة للمسرح، وطلب البعض من الهيئة أن تنتقل بفعلها وتأثيرها إلى المسرح الجامعي ودور الكليات والأكاديميات والعمل على ابتعاث الشباب العربي، وتوفير منح لذلك وتنظيم مهرجان للمسرح الجامعي.

وطرح المجتمعون مسألة الإنتاج المسرحي، مطالبين بأن تقوم الهيئة بإنتاج عمل مسرحي عربي مشترك سنوياً. وأشار المجتمعون إلى ضرورة الاهتمام بتدريس وتعميم ثقافة الإنتاج المسرحي وعقد الدورات الخاصة به، كي يتمكن المسرح العربي من التحول إلى صناعة.

وفي إشارات واضحة للدور الذي لعبته الهيئة في دعم عديد المشاريع، اقترح بعض الحاضرين أن توسع الهيئة علاقات تعاونها مع مؤسسات دولية معنية بالصحة وعلاج الآثار النفسية الناجمة عن الحروب، حيث يتم التعاون مع هذه المؤسسات بشكل فردي، فيما سيمتلك وزناً أكبر لو كان عبر الهيئة العربية للمسرح.

هذا وقد نوه البعض بما تجريه الهيئة من مسابقات، مطالبين بفتح سقف العمر للمشاركين في مسابقة البحث العلمي والانفتاح أكثر على الباحثين الكبار.

ملتقيات عربية

وأكد إسماعيل عبدالله أن الهيئة التي انطلقت بمبادرة كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عام 2008، تعمل على رؤى صاحب السمو حاكم الشارقة وما سطره المسرحيون العرب الذين صاغوا استراتيجيات عمل الهيئة، ولذا فإن ما تقوم به هو ما اقترحه المسرحيون العرب أنفسهم، والذين أسهموا مساهمة كبيرة في صياغتها، وأعلن أن الهيئة بصدد تنظيم ملتقيات عربية لتطوير الاستراتيجية العربية للتنمية المسرحية، والتي بلغت سنتها العاشرة، وقد قدمتها الهيئة للمسرحيين والمؤسسات، ويبقى أمر الاستفادة منها اختيارياً.

وأعلن الأمين العام إسماعيل عبد الله عن عودة المهرجانات الوطنية في العام 2023، مشيراً إلى أن الهيئة تتعاون مع الجهات المعنية بهذه المهرجانات، وتترك لها حرية سيادية في برامجها، وحول تقييمها فقد تم عقد اجتماع لمديري هذه المهرجانات في الشارقة بعد الدورة الأولى، وحالت الجائحة دون عقد اجتماع ثانٍ لتقييمها، لكننا نقوم بذلك بشكل مستمر من جانبنا.