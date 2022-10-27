مهرجان أبوظبي يقدم عازف الكلارينت العالمي كنان العظمة بواشنطن

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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قدم مهرجان أبوظبي، بالتعاون مع مركز الفنون والثقافة التابع لمعهد الشرق الأوسط، فعالية موسيقية عالمية جديدة لأسطورة العزف على الكلارينت السوري كنان العظمة، وفرقته الرباعية «كنان العظمة ستي باند»، في قاعة وولف تراب المرموقة بالعاصمة الأمريكية واشنطن؛ وذلك ضمن برنامج فعاليات دورته التاسعة عشرة تحت شعار «فكر الإمارات: ريادة إبداع- حرفية إنجاز- بناء حضارة».

وأكّدت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، التزام المجموعة المستمر بدعم الموسيقيين العرب في الوطن العربي والعالم، وقالت: «في هذا الإطار يأتي دعمنا لعازف الكلارينت السوري المبدع كنان العظمة، بما يوصل رسالة مهرجان أبوظبي لتعريف العالم بالمنجز الفني والإرث الموسيقي العربي من خلال مبادرة منبر التأليف والتوثيق الموسيقي، والتي تدعم الأعمال الموسيقية لكبار الفنانين والمبدعين العرب».

وتابعت: «يسرّنا أن نتعاون مع معهد الشرق الأوسط في العاصمة واشنطن، لتقديم الفنان والمؤلف الموسيقي السوري المبدع كنان العظمة وفرقته سيتي باند، إلى الجمهور الأمريكي ضمن فعاليات»وولف تراب«، لما يعكسه أداؤه الرائع من استلهام للموروث الموسيقي العربي ومزجه بالتقاليد الموسيقية الغربية، إبرازاً لأهمية التعاون بين الثقافات في تعزيز الحوار والتفاهم المتبادل بين المجتمعات ونشر قيم التعايش والتبادل الحضاري في جميع أنحاء العالم».