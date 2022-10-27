«فعاليات القوز»..ملتقى الصناعات الإبداعية وبيت المواهب

المصدر: دبي - البيان

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موسم ثقافي ثري تفتتح معه هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، بوابات منطقة القوز الإبداعية، لتحتفي بأصحاب المواهب الإبداعية والتجارب الثقافية المتفردة التي تقدمها لزوار المنطقة من الإمارات وشتى أنحاء العالم، عبر سلسلة «فعاليات القوز الإبداعية»، التي تنطلق بعد غد، وتتضمن مجموعة أنشطة تمتاز بتنوعها. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام «دبي للثقافة» بتعريز ودعم الصناعات الثقافية والإبداعية في إمارة دبي، وصولاً لتحقيق رؤيتها في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، ملتقى للمواهب.

ترسيخ

وفي هذا الإطار، قالت خلود خوري، مدير إدارة المشاريع والفعاليات في «دبي للثقافة»: «يوافق مشروع تطوير منطقة القوز الإبداعية رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في تحويل مدينة دبي إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي»، وأضافت: «يعد هذا المشروع واحداً من أبرز المشاريع التي تصب في إطار التزامات «دبي للثقافة» بترسيخ مكانة دبي على الساحة الثقافية والفنية عالمياً».

وأشارت خوري إلى أن سلسلة الفعاليات المنظمة في «القوز الإبداعية» تسعى إلى تحفيز أصحاب المواهب والشباب على ترجمة رؤاهم وإبداعاتهم على أرض الواقع، والتفاعل مع كافة فئات المجتمع.

وتابعت: «عبر هذه الفعاليات تواصل «دبي للثقافة» مشروع تطوير وتفعيل منطقة القوز الإبداعية بخطوات جادة ومدروسة تعكس من خلالها استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي بحلول عام 2026». ونوهت إلى أن منطقة القوز الإبداعية تمتاز بامتلاكها مجموعة واسعة من النماذج الإبداعية، والمشاريع المُلهمة التي تساهم في تحقيق أحلام الشباب وأصحاب المواهب، ما يؤكد على تفرد بيئة دبي وملاءمتها للمبدعين في كافة المجالات.

روائع

سلسلة الفعاليات في «القوز الإبداعية» بدت ثرية بالأمسيات الثقافية والفنية المتنوعة التي تنطلق مع حلول مساء بعد غد، بفعالية «ممر صور القوز» التي يلعب عشاق التصوير بطولتها، حيث تتيح لهم الفعالية التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع «جلف فوتو بلس» المضي بجولة واسعة تطوف أرجاء منطقة القوز الإبداعية لاكتشاف أسرارها وجواهرها المخفية من خلال عدساتهم الخاصة.

وفي الوقت نفسه، سيكون عشاق الشعر على موعد مع جماليات الكلمة المنطوقة، التي تتجلى روائعها في أمسية «القوز كْوَاد: الكلمة المنطوقة»، حيث ستشهد منافسة عالية بين 5 شعراء في مجال الإلقاء الشعري، وتقام هذه المسابقة تحت إشراف الكاتبة والشاعرة والفنانة الفلبينية دانابيل جوتيريز.

تجارب ورؤى إخراجية عديدة يحملها صناع الأفلام يعبرون فيها عن نظرتهم لقضايا المجتمع، هذه التجارب ستكون حاضرة في فعالية «السينما المتحركة» التي تستضيفها شركة «رو كوفي» Raw Coffee Company في 30 أكتوبر الجاري، تفتح فيها «دبي للثقافة» العيون على روائع السينما، بعرض يستعيد جماليات فيلم «غودزيلا» (1954) للمخرج إيتشيرو هوندا. في المقابل، حجزت «دبي للثقافة» مساحة واسعة في «القوز الإبداعية» لاستضافة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تمكينها من عرض إبداعاتها والتعريف بأفكارها وابتكاراتها ونجاحاتها أمام الجمهور.

خطابة

وسيكون زوار «ذا كورتيارد» في القوز، في 12 نوفمبر المقبل، على موعد مع عروض الـ «بيتشاكوتشا»، وهي أسلوب خطابة يسمح بعرض 20 شريحة إلكترونية، يخصص لكل واحدة منها 20 ثانية فقط، ليأتي العرض سريعاً وشيقاً وموجزاً، وأكثر قدرة على طرح موضوعات واسعة في وقت قصير. وبالتزامن مع هذه العروض، تنظم «دبي للثقافة» منصة متخصصة ببيع الصناعات الفنية والإبداعية، تتيح من خلاله لأصحاب المواهب فرصة عرض منتجاتهم الإبداعية والفنية في أجزاء مختلفة من المنطقة.

وضمن برنامج «القوز الإبداعية» تضيء «دبي للثقافة» على مستقبل مسرعات الأعمال، لتشكل الفعالية التي تقام في 24 نوفمبر المقبل فيما تبدو الفعالية بمثابة مختبر ومنصة تجمع بين الخبراء وأصحاب المواهب لمناقشة التحديات التي تواجه الشركات الإبداعية الناشئة والفرص المتاحة أمامها. تجارب متنوعة مستلهمة من ثقافات العالم، يمكن تذوقها بين جنبات «القوز الإبداعية»، التي تفتح أبوابها أمام عشاق الطعام الذين سيكونون خلال فعالية «جولة الطعام في القوز» على موعد مع إبداعات المطابخ العالمية.