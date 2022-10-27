دراسات ووثائق تاريخية في «الكتاب القانوني» الـ9

المصدر: دبـي ــ البيان

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شاركت إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في معرض الكتاب القانوني التاسع 2022، الذي افتتحه وكيل وزارة العدل المهندس عبد الرحمن الحمادي، بمقر معهد التدريب والدراسات القضائية في المدينة الجامعية بالشارقة.

وتمثلت مشاركة المركز بعرض مجموعة كبيرة من أحدث إصدارات المركز بالإضافة إلى مجموعة من الوثائق التاريخية التي تعود إلى حقب زمنية متفاوتة في تاريخ دولة الإمارات، كما ضم الجناح مجموعة من التسجيلات لمجموعة من أهم شعراء الدولة في عدّ القصيد، وشريطاً وثائقياً مصوراً يبرز مجموعة من الأحداث والمعالم التاريخية والتراثية في الدولة.

وأثناء زيارة المهندس الحمادي لجناح المركز، قدمت فاطمة سيف بن حريز مديرة إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، شرحاً عن الدور الكبير الذي يقوم به المركز في حفظ التراث وصون الهوية الوطنية.