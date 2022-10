احتفاء خاص بإيطاليا ضيف شرف «الشارقة للكتاب»

المصدر: الشارقة ــ البيان

يفتح معرض «الشارقة الدولي للكتاب 2022» الباب أمام زواره للتجول في قلب إيطاليا، ويتيح لهم فرصة التعرف على ثقافتها الغنية، حيث يحتفي بها ضيف شرف فعاليات دورته الـ41، التي تقام في «مركز إكسبو الشارقة» خلال الفترة من 2 إلى 13 نوفمبر المقبل. وخصص المعرض جناحاً خاصاً لإيطاليا، يمكن للزوار من خلاله استكشاف ثراء الأدب الإيطالي عبر طيف واسع من الأنواع الأدبية، والتعرف على الثقافات القديمة، والاستمتاع بالموسيقى الكلاسيكية والفلكلورية، وتذوق المأكولات الأكثر شعبية في العالم، ومشاهدة أكثر العروض المسرحية شهرة.

ويستضيف المعرض من إيطاليا 16 مؤلفاً و4 طهاة و2 من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ضمن فعاليات برنامج «ضيف الشرف»، الذي يشهد سلسلة جلسات حوارية ملهمة وقراءات كتب وعروض حية للطهي، إضافة إلى مجموعة من العروض الفنية والإبداعية، فضلاً عن 160 ورشة عمل للأطفال و72 عرضاً جوالاً و4 عروض مسرحية.

جلسات حوارية

ويشهد المعرض مشاركة عدد من الكتّاب الإيطاليين البارزين، ضمن جلسات حوارية أدبية يستعرضون فيها مسيرتهم المهنية والأسرار الكامنة وراء تأليفهم مجموعة أعمالهم، حيث يمكن لزوار المعرض محاورة الكاتبة فيولا أردون، التي تدور قصتها «قطار الأطفال» حول معنى الهوية والانتماء، كما يمكنهم لقاء الكاتب لويجي باليريني، مؤلف كتب الأطفال واليافعين الحائز جوائز عدة، والكاتب والمخرج والفنان الشهير أليساندرو باريكو، إضافة إلى نيكوليتا بيرتيل، التي شاركت في رسم الصور التوضيحية لأكثر من 100 كتاب لناشرين إيطاليين وأجانب.

وتشارك ضمن فعاليات برنامج ضيف الشرف لهذا العام أيضاً الكاتبة التوسكانية وعازفة التشيلو أليس كابالي صاحبة رواية «تذكّر باخ»، وجوزيبه كاتوتسيلا، والشاعر والروائي والمترجم جوزيبي كونتي، إلى جانب أستاذة اللغة العربية وآدابها في قسم العلوم السياسية بجامعة لويس في روما فرانشيسكا ماريا كوراو.

ومن خلال مشاركتها مرة أخرى في المعرض، تتيح إليزابيتا دامي فرصة للقراء الصغار لمقابلتها شخصياً، فهي كاتبة تمزج بين المغامرة والقيم النبيلة والحس الفكاهي في سلسلة كتبها «جيرونيمو ستيلتون» الموجّهة للأطفال. ومن بين الكتاب الإيطاليين البارزين المشاركين في المعرض أيضاً أليسيا جازولان، الطبيبة التي تحولت إلى كاتبة لقصص التشويق، وعالم الآثار المصرية ومدير المتحف المصري في تورينو كريستيان جريكو.

قائمة

وينضم إلى قائمة المشاركين الناقد الأدبي والمترجم دومينيكو سكاربا، والأستاذة المساعدة في اللغة العربية وآدابها بجامعة تورينو كلوديا ماريا تريسو، التي ترجمت العديد من الأعمال العربية المؤثرة، منها رواية آسيا جبار «In the Dead of the Algerian Night»، وفابيو فولو، الكاتب ومقدم البرامج الإذاعية والتلفزيونية. ويشارك 4 طهاة إيطاليين بارزين زوار المعرض أسرار وصفاتهم وكتبهم، وشغفهم بالطعام الإيطالي، وغير ذلك خلال عروضهم الحية في ركن الطهي، إذ سيكون من بين الطهاة الذين يستعرضون مهاراتهم في الطهي وأطباقهم المميزة كريستينا باورمان، وهي الطاهية الحاصلة على نجمة ميشلان في روما، وأليساندرو بورغيزي، وغيرهم.