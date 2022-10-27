«خولة للفن» تستضيف الأعمال الإبداعية لطلاب مركز راشد لأصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي ــ وام

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تستضيف «خولة للفن والثقافة» بمقرها الرئيسي في العاصمة أبوظبي، وبالتعاون مع مركز راشد لأصحاب الهمم، معرضاً لطلاب مركز راشد لأصحاب الهمم تحت رعاية سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، والذي يستمر حتى 30 من أكتوبر الجاري.

وأكدت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي أن الفن هو أرقى لغات الحوار الإنساني، ويسهم بدور كبير في دمج وتمكين أصحاب الهمم ومساندتهم في تحقيق الذات وتعزيز التواصل المجتمعي والتأثير الفني والثقافي، ومن هنا تأتي استضافة هذا المعرض انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة الاهتمام بهذه الفئة المجتمعية ذات الطاقات الكامنة والقدرات المتميزة. وأضافت: إن المعرض يفتح المجال نحو مزيد من التعاون مع مختلف الجهات المعنية بالاهتمام بأصحاب الهمم بهدف تحقيق الاستثمار الأمثل من طاقات أصحاب الهمم الذين أثبتوا قدرتهم على الإبداع وتحدي المستحيل لتحقيق طموحاتهم، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي حول ما يمكن أن يحققه أصحاب الهمم.

من جهتها، قالت الدكتورة لميس القيسي مدير عام «خولة للفن والثقافة»: إن «خولة للفن والثقافة» تولي اهتماماً لكافة أنواع الفنون الكلاسيكية، خاصة إحياء فن الخط العربي في الدولة، وصولاً لمختلف دول العالم أجمع، واستضافتها معرض طلاب مركز راشد لأصحاب الهمم هي من أوجه صور هذا الاهتمام.

من جانبها، أعربت مريم عثمان، مدير عام مركز راشد لأصحاب الهمم، عن شكرها وتقديرها لمبادرة سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي باستضافة هذا المعرض وإتاحة الفرصة لأبناء المركز في إظهار إبداعاتهم وتحدياتهم.