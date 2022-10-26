فنون العالم تزهو في دبي أوبرا نوفمبر المقبل

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت دبي أوبرا، الوجهة الأروع للفنون الأدائية الراقية، عن قائمة الفعاليات والعروض الرائعة خلال شهر نوفمبر المقبل، حيث تستضيف الوجهة الثقافية البارزة برنامجاً منوّعاً من العروض العالمية.

تتسم الفعاليات بتنوع حقيقي يضمن تلبية كل الأذواق والرغبات، إذ تستضيف دبي أوبرا عروضاً موسيقية مبهرة يستمتع بها المقيمون والزوار على حد سواء.

ومن تلك العروض في دبي أوبرا عرض الباليه الكلاسيكي «تأثير بيجماليون»، ويعتبر هذا العرض أول عمل كوميدي لبوريس آيفمان (وبعبارة أدق، أول عمل تراجيكوميدي) يقدم من خلاله للجمهور يومي 7 و8 الشهر المقبل عرض باليه يروي قصة بجماليون – النحات الذي وقع في حب منحوتته التي تمثل امرأة جميلة.

وتستضيف دبي أوبرا 11 نوفمبر المقبل عرض بيتر بينس، إذ يتألق عازف البيانو الشهير بيتر بينس في أمسية من الإبداع الموسيقي في دبي أوبرا، ليحظى الجمهور بمشاهدة الأداء المذهل لعازف البيانو والمؤلف والمنتج الموسيقي الذي يحمل الرقم القياسي لأسرع عازف بيانو في العالم، حيث يرتقي بفن البيانو إلى مستوى جديد مع أجمل الألحان الكلاسيكية والعصرية.

وتحتضن دبي أوبرا 12 الشهر المقبل الحفل الموسيقي لــ«إنريكو ماسياس» الأسطورة الموسيقية العالمية صاحب مجموعة كبيرة من الأغاني وجمهور ضخم يتابع أعمال المغني وكاتب الأغاني الجزائري الفرنسي، والذي يتميز بإبداعه الموسيقي وقدرته على الغناء بالإيطالية والإسبانية والتركية واليونانية والإنجليزية والأرمينية.

وتحتفي دبي أوبرا 15 نوفمبر المقبل بفرقة أوبرا دريسدن في حدث ثقافي وحفل ضخم يقدم الموسيقى الكلاسيكية والثقافة العريقة. ويعد الحدث ذا أهمية كبرى في الدول الناطقة باللغة الألمانية، حيث يقام منذ 15 عاماً ويهدف إلى تشجيع الوحدة بين ثقافات العالم عبر مزيج من الموسيقى والرقص. تنتظركم أمسية رائعة ستتحول إلى ذكرى خالدة مع حفل استقبال راقٍ وعرض ساهر يختتم بعرض تقدمه فرقة دريسدن أوبرا، وحفل عشاء ساهر.

وتستضيف دبي أوبرا عرض «روب ليك» لألعاب الخفة والخداع البصري، واشتهر روب ليك بأنه «أعظم فناني الوهم في العالم» كما وصفته شبكة إن بي سي، وكان أصغر من يحصد لقب «أفضل ساحر مسرحي في العالم خلال العام» ضمن جوائز مرلين المرموقة، ليواصل إبهار الملايين حول العالم بخدعه المتقنة، حيث سيقدم لجمهور دبي أوبرا عرضاً سيدهشهم ويحبس أنفاسهم دون شك. ويقام العرض على مدار 3 أيام بدءاً من 25 – 27 نوفمبر المقبل.