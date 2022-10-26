«قضاء أبوظبي» تشارك في معرض الكتاب القانوني الـ 9 بالشارقة

المصدر: الشارقة ــ البيان

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تشارك دائرة القضاء بأبوظبي، في معرض الكتاب القانوني في نسخته التاسعة 2022، الذي يقام في مقر معهد التدريب القضائي في الشارقة، من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري، ويحظى بمشاركة واسعة من المؤسسات والجهات الحكومية والجامعات، وعدد من المستشارين وأعضاء الهيئة القضائية في دول مجلس التعاون الخليجي.

تأتي مشاركة دائرة القضاء، في المعرض، في إطار تحقيق رسالتها التوعوية بتعزيز نشر الثقافة القانونية ورفع الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع، وذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز تواجد الدائرة في مختلف الفعاليات التي تدعم جهود الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.

وتتضمن المشاركة، عرض العديد من الإصدارات القانونية، فضلاً عن التعريف بالنظام الإلكتروني المتكامل لإدارة مقتنيات المكتبة المركزية، ونظام فهرسة عالمي وقواعد بيانات متعددة، بما يسهم في تقديم خدمات متميزة للمستفيدين من المختصين في المجال القانوني.

‎ويتعرف زوار المعرض إلى الخدمات التي تقدمها المكتبة المركزية لأعضاء السلطة القضائية والباحثين والقانونيين، عبر البوابة الإلكترونية والموقع الخاص بالمكتبة، والذي يتيح البحث في الفهرس عن أي عنوان مطلوب وحجزه إلكترونياً، بما يسهل الاستفادة من المقتنيات المتعددة في المجال القانوني، وقواعد البيانات التي تضم القوانين الاتحادية والمحلية، والأحكام القضائية.