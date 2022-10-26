«الصوت والضوء» في قصر الوطن..رحلة بديعة تبرز روح الأصالة والتراث

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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دعا قصر الوطن زواره للاستمتاع بالأجواء الخارجية المنعشة في الهواء الطلق، ومشاهدة عرض «الصوت والضوء» الفريد الذي يبرز بهاء وروعة المبنى الرئيسي للقصر، والذي ينظم يومياً عند الساعة 7:00 مساءً.

ويعتبر عرض «الصوت والضوء» من التجارب المسائية المميزة التي تتيح للزوار فرصة الاستمتاع ببهاء تصاميم الواجهة الخارجية للقصر في رحلة مرئية بديعة تتألف من ثلاثة فصول تمزج بين أحدث التقنيات السمعية والبصرية لإبراز روح الأصالة والتراث التي شكلت أسس النهضة والتقدم.

كما يمثل عرض الصوت والضوء في قصر الوطن أحد أكبر العروض المذهلة في منطقة الشرق الأوسط، إذ يتم استخدام 52 جهاز عرض لسرد القصة على الواجهة الخارجية لمبنى القصر على شكل انعكاسات ومؤثرات ضوئية فريدة تدعم السرد الوصفي للقصة مع الأنغام المميزة للآلات الموسيقية الشعبية التي تمتزج بروعة مع الطبيعة الضوئية والبصرية الغامرة للعرض.