أسبوع دبي للتصميم 2022.. تشكيلات وتركيبات مبهرة

المصدر: دبي ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستضيف «أسبوع دبي للتصميم» الذي يقام من 8 إلى 12 نوفمبر المقبل، تشكيلات وتركيبات وأعمال فنية متميزة، ومنها: «أمية» لجوزيف ماكيفر وهذا العمل تتويج لرحلةٍ دامت أربع سنوات في دراسة فن النقوش الإسلامية، حملت «جوزيف ماكيفر» من دبي إلى لندن والقاهرة والمغرب وقرطبة في إسبانيا. وفي هذا العمل الفني، استخدم «ماكيفر» مجموعة من الأنماط الهندسية النابضة بالحيوية من الحقبة الأموية في القرن السابع، لهدف إنشاء لوحة من الصلصال منحوتة يدوياً.

ويبرز العمل الآخر لمحمد رويزق بعنوان «أشكال طبيعية معدنية» في أسبوع دبي للتصميم ويهدف محمد رويزق إلى ابتكار قطع فريدة من بقايا المواد المهملة، مصنوعة يدوياً، فيجمع أدوات تكنولوجية مرمية في باحات الخردة، ويعمل على تحويلها إلى قطع فريدة يسرد من خلال أشكالها المراحل التي قطعتها في حياتها.

ويظهر كذلك في أسبوع دبي للتصميم العمل الفني «درجات الحب في اللغة العربية» لزينة أدهمي، في هذا العمل المبتكر، تستكشف زينة أدهمي التعقيدات العاطفية وتعابيرها في اللغة العربية، من خلال الأبعاد المتعددة التي تحملها كلمة «حب». فاستناداً إلى رأي الدكتورة فاطمة المرنيسي، الكاتبة وعالمة الاجتماع وإحدى أبرز الكاتبات النسويات الإسلاميات، ثمة أكثر من 50 معنى لكلمة الحب في اللغة العربية.

من خلال استخدامها التصميم كنقطة أساس، تستكشف أدهمي العلاقة الملتبسة بين المعنى والنسيج والملمس، من خلال تحويل أعمال فنية ثنائية الأبعاد لها، إلى قطعة سجاد تستقبل الزوار عند عتبة البيوت. «درجات الحب في اللغة العربية» هو عبارة عن مجموعة من قطع السجاد الرائعة، بتجسيد فني جرافيكي معاصر يحاكي تشكيلات التصميم الداخلي، ويهدف إلى استكشاف «التلاقي» بين أجسادنا وفنوننا ولغتنا، من خلال لمسات تحويلية تضيف الدفء على المساحات الداخلية.