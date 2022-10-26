بدور القاسمي: الصندوق الأفريقي للابتكار في النشر دليل على أهمية التعاون

المصدر: فرانكفورت - البيان

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أشادت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، بنجاح «الصندوق الأفريقي للابتكار في النشر»، الذي أطلقه «الاتحاد الدولي للناشرين» بالتعاون مع دبي العطاء، المؤسسة الإنسانية العالمية التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، والذي قدم منحاً استثمارية قدرها 800 ألف دولار، في استمرار الحصول على التعليم، والوصول إلى الكتاب، وإعادة إحياء المكتبات، من أجل مستقبل أفضل للقارة الأفريقية.

وسلطت الشيخة بدور القاسمي في كلمتها الضوء على أهمية التعاون الدولي بين أسواق قارات العالم، مؤكدة أن التضامن والعمل مع بعضنا البعض هو السبيل الوحيد للتقدم، وبشكل خاص في مرحلة ما بعد كورونا للحد من تداعيات الجائحة العالمية على قطاع النشر، والقطاعات الأخرى المرتبطة به، وفي مقدمتها التعليم.

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقتها الشيخة بدور القاسمي في ندوة «ضوء على أفريقيا»، التي أقيمت خلال فعاليات «معرض فرانكفورت الدولي للكتاب» 2022، بحضور يورغن بوس، الرئيس والمدير التنفيذي للمعرض، حيث تضمن برنامج الندوة عدة جلسات حوارية بمشاركة نخبة من المتحدثين من القارة الأفريقية والعالم.

أهمية

وركزت جلسات الندوة على التحديات الرئيسة التي تواجهها منظومة النشر الأفريقية مع توجهها نحو التعليم «عن بُعد» خلال انتشار جائحة كورونا، بالإضافة إلى استعراض الجهود القائمة للارتقاء بالمكتبات وتعزيز دورها في تثقيف المجتمعات، ومناقشة أهمية النشر الميسر للقارة الأفريقية.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «يتماشى شعار الدورة الحالية من معرض فرانكفورت: (ترجمة، نقل، تحويل: الكلمات تربط العوالم)، مع روح الإلهام الذي تبثه أفريقيا في نفوس العاملين بصناعة الكتاب، والدعم الذي قدمه الصندوق الأفريقي للابتكار في النشر، لمساعدة الناشرين الأفريقيين على ترجمة ونقل ثقافتهم للأجيال القادمة، وتعزيز مستقبل قارتهم».

وأكدت رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين أن الاتحاد قدم منحاً مالية للمرة الأولى منذ تأسيسه قبل 126 عاماً عن طريق الصندوق، وأثبت نجاح برنامج المنح فاعلية الاستثمارات التي دعمها.

وهنأت الشيخة بدور القاسمي الفائزين بمنح الصندوق الأفريقي للابتكار في النشر الحاضرين بالندوة.