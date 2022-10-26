تكريم خاص لـ«الأرشيف والمكتبة الوطنية»

المصدر: (أبوظبي - وام)

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حصد الموقع الإلكتروني للأرشيف والمكتبة الوطنية تكريماً خاصاً لما تميز به من تقنيات حديثة ومتطورة، على جميع الصعد في بيئة العمل.

وكرمت شركة (Liferay) الموقع الإلكتروني للأرشيف والمكتبة الوطنية لما يتميز به من تقنيات حديثة تدعم بيئة العمل، ولأنه يعزز نظام الإدارة الشاملة ورحلة العميل.

وقال عبدالله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية: «إن التطوير الذي طرأ على الموقع الإلكتروني، كبوابة رقمية محدثة، جعله يفتح أمام زوار شبكة الإنترنت نافذة على ذاكرة الوطن تتمثل في منصة تاريخية موثقة تبرز الهوية المؤسسية للأرشيف والمكتبة الوطنية».