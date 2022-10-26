مشاركة نوعية لجائزة دبي للقرآن في «الشارقة للكتاب»

المصدر: دبي - البيان

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تستعد جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم للمشاركة في معرض الشارقة للكتاب الذي يعد واحداً من أهم معارض الكتاب في عالمنا العربي والإسلامي، وذلك من خلال استقطابه للعديد من الضيوف والكتّاب والمفكرين من حول العالم، وتجتمع فيه كتب العالم والعقول النيّرة تحت سقفٍ واحد. وبهذه المناسبة أكد المستشار إبراهيم بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، أن الجائزة تحرص دائماً على المشاركة في جميع المعارض المحلية والدولية للكتاب داخل الدولة وخارجها وذلك ترجمة وتفعيلاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة لنشر ثقافة القراءة والسعي لتوفير الكتب العلميّة التي تنير العقول ومن منطلق اليقين بأن تقدّم الأمم ونهضتها مرهونٌ بالقراءة ومتابعة المستجدات العلميّة والفكريّة من خلال الكتب النافعة.

137 عنواناً

وأضاف بوملحه: إن الجائزة ستشارك في معرض الشارقة للكتاب 2022 بما يزيد على 137 عنواناً في مجال الدراسات القرآنيّة والدراسات المتعلّقة بالسنّة النبويّة ودراسات السيرة النبويّة، والدراسات الفقهيّة، وسلسلة الثقافة الإسلاميّة، والتراجم والأعلام، والإعجاز العلمي، وإنه هناك إصداران جديدان يعرضان لأول مرة، وهما شرح سُنَن أبي داود من تأليف الإمام شهاب الدين ابن رَسْلان وهذا الكتاب هو شرح لأحد دواوين السنة المطهرة، ويعدّ من أحسن شروح سنن أبي داود وأوفاها على الغاية في الدلالة على مقاصد كتاب السنن متناً وإسناداً، وقد أتي مؤلفه رحمه الله في شرحه بكل بديعة من الفوائد ما جعل الشراح المتأخرين يعتمدون كلامه وينهلون من ينابيعه، وقد تم تحقيقه اعتماداً على أربع من أنفس النسخ المخطوطة لهذا الشرح المبارك وتولى تحقيقه وخدمته خدمة علمية ثلة من الباحثين بإشراف ومتابعة علمية من الدكتور محمد عبدالرحيم سلطان العلماء رئيس وحدة البحوث والدراسات بالجائزة، ويقع الكتاب في ثلاثين مجلداً.

الكتاب الثاني

وتابع بوملحه: أما الكتاب الثاني فهو كتاب قراءة ابن عامر من تأليف أبي القاسم أحمد بن جعفر الغافقي المعروف بابن الأبزاري، ويتناول هذا الكتاب قراءة التابعي الجليل إمام أهل الشام ابن عامر اليحصبي، وهو أحد القراء السبعة ومن أعلاهم إسناداً وأقدمهم وفاة، وتكمن أهمية هذه المفردة في أنها أولى المفردات التي تم تحقيقها في قراءة ابن عامر وذكرت مذهبه وتنشر لأول مرة، وقد حقق هذا الكتاب الذي يقع في 373 صفحة الأستاذ الدكتور أسامة الحياني الذي خدم الكتاب خدمة علمية جليلة.

وأكد بوملحه أن جناح الجائزة في المعرض سيتيح لزواره الاطلاع على أنشطة الجائزة المختلفة بما في ذلك المسابقات الدوليّة والمحليّة الّتي تنظّمها الجائزة، بالإضافة إلى التعريف بمصحف المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيب الله ثراه، ومركز الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم للمخطوطات القرآنيّــة وغير ذلك من الأنشطـة التي تقام على مدار العام.