«طائر أبو الحناء» فعالية تراثية في الحدث

المصدر: دبي ـ البيان

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شاركت إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في أنشطة وفعاليات «صندوق القراءة» السنوية، التي تنظمها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة».

حيث قدمت مريم الزعابي من إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث «خروفة» بعنوان «طائر أبو الحناء « للكاتبة عائشة الغيص تتحدث عن رحلة للطائر ضمن أرجاء دولة الإمارات بحثاً له عن مهنة، ينقل لنا من خلالها بأسلوب محبب ولطيف مجموعة من المهن والأعمال التراثية، بالإضافة إلى عدد من التسميات والمصطلحات الإماراتية الأصيلة، وذلك بلغة محلية محكية شهدت إقبالاً وتفاعلاً من الجمهور الكبير الذي حضر الفعالية ومعظمهم من الأطفال.

وعن ذلك قالت الزعابي نستهدف في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث هذه الفئة العمرية بشكل مباشر، حيث نعمل على تعريفهم على موروثنا الشعبي وتراثنا وثقافتنا الأصيلة من خلال طرق محببة كطريقة الخروفة نظراً لدورها في إيصال رسالتنا بطريقة قريبة ومناسبة لعقلية عيالنا.

وتابعت: إحدى مهامنا في المركز هي إيجاد أفضل وأنسب الطرق للوصول إلى جمهورنا لتعريفه بموروثه الشعبي وتراثه الوطني وزرع قيم ومبادئ مجتمعنا الإماراتي بداخله، حيث نوفر له الأدوات اللازمة لذلك من خلال ما يوفره المركز من خدمات تعنى بهذا الشأن، كمكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وغيرها.