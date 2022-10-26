مقاطع فيديو للتعريف بـ«اللوفر»

المصدر: (باريس - أ.ف.ب)

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تعاونت منصة «بينترست» العالمية ومتحف اللوفر لإنشاء عشرات مقاطع الفيديو القصيرة، التي تهدف إلى اكتشاف المتحف الباريسي بطريقة مختلفة، على ما أعلنا الاثنين. وأتيحت مقاطع الفيديو الخمسة الأولى، التي تقل مدة كل منها عن دقيقتين، اعتباراً من الاثنين الماضي على حساب اللوفر عبر «بينترست».

وأشار المتحف إلى أن المقاطع الخمسة الأخرى ستتاح اعتباراً من الربع الأول من سنة 2023.ويضم متحف اللوفر، الذي كان سابقاً قصراً للملوك، مجموعات تعتبر من بين الأجمل، وتغطي زمنياً آلاف الأعوام وجغرافياً تمتد من أمريكا إلى حدود آسيا.