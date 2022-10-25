تنظيم برنامج «عروض الشارقة» من نوفمبر المقبل حتى يناير 2023

المصدر: الشارقة - وام

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أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن تنظيم برنامج «عروض الشارقة»، الذي يشرف عليه قسم فنون الأداء، ويضم خمسة من العروض الفنية المعاصرة تقام في الفترة بين نوفمبر 2022 ويناير 2023.

يستضيف البرنامج فنانين من مختلف أنحاء العالم لتقديم عروض أداء مبتكرة أو إنتاج أعمال جديدة، على امتداد موسم كامل تحتفي فيه الفنون بمدينة الشارقة، التي باتت مرتكزاً للثقافة العربية المعاصرة وحاضنة للتجارب الطليعية.

وينطلق البرنامج يوم 4 نوفمبر المقبل في بيت عبيد الشامسي، مع العرض المسرحي «كل حاجة حلوة». وخلف حديقة الرولة، وفي إحدى أهم المناطق الحيوية المميزة للمدينة، يقدم الفنان جو نعمة النسخة التاسعة من عرضه الفني «أوتوموبيل» يوم 6 نوفمبر المقبل.

«ريموت الشارقة»

ويتعاون نعمة في «أوتوموبيل» مع مالكي السيارات ذات مكبرات الصوت الضخمة، التي يتم استعمالها عادة في التجمّعات التي تحدث في الصحراء، وذلك لعرضها أمام الجمهور في وسط المدينة، مع ربط هذه الأجهزة الصوتية معاً لتكوين منظومة «ستيريو» ضخمة تبث تسجيلات ميدانية متزامنة، قام الفنان بجمعها وتأليفها.

يحمل ثالث العروض عنوان «ريموت الشارقة» لفرقة ريميني بروتوكول المسرحية، المعروفة بأعمالها التي تعتمد على الاستخدام الفريد للتكنولوجيا والتفاعل مع الجمهور والمدينة، سعياً لتطوير رؤية غير مألوفة عن الواقع. وتقدم الفرقة هذا العرض عدة مرات على امتداد شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، وشهر يناير 2023، وستكون نقطة الانطلاق من أمام المباني الفنية لمؤسسة الشارقة للفنون في ساحة المريجة، حيث يسير الجمهور على الأقدام يقودهم صوت صناعي إلى العديد من المواقع الداخلية والخارجية، منها ما هو مألوف ومنها ما هو غير مألوف.

أعمال

فيما يقام عرض «بعد كل سبرينج فيل، كوارث ومدن ملاهي» للفنانة ميت وارلوب، يومي 6 و7 ديسمبر 2022 في بيت عبيد الشامسي.

تمزج الفنانة في أعمالها بين الكوميديا الحركية والمسرح والفنون البصرية والأدائية، بروح مشبعة بالدعابة والقلق.

وعلى مسرح أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، يقدم مصمّم الحركة البرازيلي برونو بيلتراو، يوم 8 يناير 2023، عرضاً يجمع بين رقص الشارع والرقص المعاصر في أداء مشبع بالحماسة، يتم فيه دفع القدرات الجسمانية للراقصين إلى حدودها القصوى من خلال قفزات عالية وركلات سريعة بالأرجل ودوران على الرأس وحول محور الجسد.