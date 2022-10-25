«الثقافة والسياحة - أبوظبي» و«ميرال» تعلنان استكمال 25% من الأعمال الإنشائية لمتحف التاريخ الطبيعي

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وميرال، الشركة الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، عن وصول عمليات الإنشاء في متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي إلى نسبة 25%، وذلك بعد تعيين مجموعة أليك للهندسة والمقاولات، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، للبدء بأعمال الإنشاءات في وقت سابق من هذا العام.

ومن المتوقع أن يمنح المتحف الجديد، الأكبر من نوعه في المنطقة من موقعه بمنطقة السعديات الثقافية، الزوار فرصة استكشاف رحلة عبر الزمن تمتد إلى ما قبل 14 مليار سنة من التاريخ، وذلك من خلال تسليط الضوء على نشوء الكون وتوفير لمحة عن الآفاق المستقبلية لكوكب الأرض. كما سيمثّل المتحف، المقرر اكتمال أعماله الإنشائية في عام 2025، مؤسسةً للتعليم والأبحاث العلمية ومصدراً معرفياً حول قصة تطور كوكب الأرض، وسيشجع الزوار من مختلف الفئات العمرية على اكتساب اهتمام وشغف كبيرين بالتعرف على العالم الطبيعي.

أبعاد جديدة

وقال سعود عبد العزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «سيضيف متحف التاريخ الطبيعي في أبوظبي أبعاداً جديدةً لرحلة الكشف العلمي لدى أفراد مجتمع إمارة أبوظبي، مُقدماً لزواره عرضاً ثقافياً عالمياً آخر ملهماً ومحفزاً على المتعة والاكتشاف. مع انطلاق أعمال بناء هذا الصرح العلمي والمتحفي الرائد، فإننا نقترب أكثر فأكثر من تحقيق رؤيتنا للمنطقة الثقافية في السعديات. عند اكتماله، سيضاف هذا الصرح إلى مجموعة المتاحف الكبرى في السعديات ليكوّن معها منصة عالمية للخبرات الثقافية، مما يعزز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية مفضلة للإبداع والابتكار».

من جانبه، قال محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لـ«ميرال»: «تمكّنا، من خلال تعاوننا مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، من إحراز تقدم كبير في تطوير متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، حيث سيوفر هذا المعلم الثقافي المميز تجربة ثقافية غامرة وملهمة للزوار ستعزز من مكانة جزيرة السعديات كوجهةً مفضلة، إضافةً إلى ترسيخ موقع أبوظبي كمركزٍ للثقافة والفنون والإبداع. كما سيدعم المتحف رؤية السعديات 2025 الرامية إلى تعزيز أعداد زوار الجزيرة من الدولة والعالم بأسره، مما سيسهم في تطوير المنظومة السياحية في أبوظبي بالكامل».