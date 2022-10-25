نخبة من الخبراء يشاركون في «بيوتي وورلد ميدل إيست» بدبي

المصدر: دبي ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستعد جو مالون، خبيرة صناعة العطور البريطانية الشهيرة، للمشاركة في مؤتمر نيكست إن بيوتي ضمن فعاليات معرض بيوتي وورلد ميدل إيست، حيث تستعرض مؤسسة علامتي جو مالون لندن وجو لوفز رحلة نجاحها في القطاع منذ البدايات وحتى وصولها إلى العالمية.

وتنضم مالون، التي تشتهر برؤيتها المستقلة للعطور الإنجليزية، إلى قائمة المتحدثين الرئيسيين في المعرض التجاري الدولي الأضخم إقليمياً في قطاع الجمال والعطور والعناية بالشعر والرفاهية، والذي ينطلق في مركز دبي التجاري العالمي من 31 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر.

تجربة فريدة

وتشارك مالون في حوار مباشر مع لورين أوكونيل، محررة قسم الجمال في مجلة كوزموبوليتان الشرق الأوسط، تستعرض من خلاله تجربتها الفريدة التي أطلقتها في المتجر بعنوان مقبلات العطور.

وتؤكّد أيقونة العطور الإنجليزية والسفيرة الخاصة بحملة جريت التي أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة البريطانية لتعزيز صورة المملكة المتحدة أمام العالم: «أشعر بسعادة غامرة للتواجد في المنطقة ومشاركة قصتي عن عالم العطور والإبداع. فأنا أحب التواصل مع رواد الأعمال الذين أتشارك معهم نفس الأفكار والرؤى، وأسعى دائماً إلى التعلّم من كل التجارب الجديدة. كما يسعدني المساهمة في مسيرة التطور التي تشهدها المنطقة وأتطلّع إلى زيارة الكثير من الوجهات فيها».

قائمة

من جانبها قالت فلين روبرتس، مديرة معرض «بيوتي وورلد ميدل إيست»: «يسرّنا استضافة جو مالون ضمن قائمة المتحدثين الرئيسيين في مؤتمر نيكست إن بيوتي هذا العام، لتنضمّ إلى مجموعة مميزة من أهم المتحدثين من المنطقة ومن مختلف دول العالم، وتتبادل معهم أحدث التوجهات والرؤى والتقنيات التي تساهم في تطوير القطاع في المنطقة والعالم».

ويناقش جدول أعمال المؤتمر مواضيع تتعلق بالابتكار وحلول البيع بالتجزئة والاستدامة وتوجهات السوق والمنتجات المستقبلية والتكنولوجيا، والتي من المرجح أن تدفع عجلة التطور في أداء قطاع الأعمال وتعزّز التواصل بين العلامات التجارية والمستهلكين، إضافة إلى الاطلاع على توقعات شركة أبحاث السوق الاستراتيجية يورومونيتور إنترناشيونال عن قطاع الجمال والعناية الشخصية في منطقة الشرق الأوسط.

جلسة

كما يشارك في المؤتمر أسماء رائدة في عالم العطور أمثال أنطوان دي ريدماتن، المدير العام لشركة يورو يوروفراغانس الإسبانية؛ وكزافييه رونار، الرئيس العالمي للعطور الفاخرة لدى علامة جيفودان السويسرية، حيث يناقش الثنائي كيفية تعزيز مكانة قطاع العطور، بينما تناقش جلسة أخرى مستوى حضور صناعة العطور من الشرق الأوسط على الصعيد العالمي.

يستضيف المؤتمر جلسة نقاش مع سانديا ساكوجا، ممثلة عن شركة فيديك كوزماكيوديكل الهندية، والتي تتحدث عن ضرورة التعاون مع مشروع بروجيكت ريسبونسيبل بيوتي، وهو استراتيجية مشتركة تهدف إلى تشجيع القطاع على التخلص من النفايات قبل إنتاجها.