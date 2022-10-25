«سيتي ووك» تقدم مجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية

المصدر: دبي ـ البيان

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تستعد «سيتي ووك»، الوجهة العصرية المفتوحة في الهواء الطلق بدبي، لاستضافة زوارها خلال موسم شتوي متميز تقدم خلاله مجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية والرياضية خلال فعالية سيتي ووك Unplugged، يتخلله مهرجان موسيقي يتضمن 24 عرضاً حياً لمجموعة من الفنانين الأكثر شهرة والمواهب الصاعدة في المنطقة.

ويهدف المهرجان، الذي يقام في الفترة من 29 أكتوبر الجاري وحتى 13 نوفمبر المقبل، إلى إتاحة الفرصة لعشاق وهواة الموسيقى للاستمتاع بعروض في الهواء الطلق ستشهد تحول منطقة النافورة إلى مسرح ينبض بالحياة ويستضيف مجموعة ديناميكية من المطربين والمنسقين الموسيقيين والفرق من كل أنحاء المنطقة.

قائمة

ويتصدر فنانون بارزون المشهد، بما في ذلك حلا الترك وعلاء وردي ورولا قادري وفرقة حرقة كرت وألين لحود وبيغ سام وليا مخول ونوتسا بوزالادزه، الذين سيتألقون خلال نهاية الأسبوع. وستشمل العروض الافتتاحية الدي جي سعيد مراد، وجين غيتز وألفي، والدي جي موي، ودانييل صايغ، والدي جي بينك فيش، وهالواي بويز، وجاد والفرقة، وجولاي والفرقة.

بينما تضم قائمة الفنانين المشاركين الذين سيقدمون عروضاً مميزة كلاً من إيريني، و«مارو آند ذا باند»، و«زيرو فانكس»، وسوزي غانم، و«توك أوف ذا تاون»، وألينا بوسترا، وجندي وأمجد شاكر. وتدعو «سيتي ووك» الأصدقاء والعائلات للاستمتاع بأمسيات على أنغام الموسيقى في المدينة ودعم المواهب المحلية الذين ستدهش قدراتهم الجمهور. وإلى جانب العروض الترفيهية، سيستمتع زوار الوجهة بمجموعة متنوعة من عروض وأنشطة الرفاهية والفنون واللياقة البدنية.